Эшпириту Санту: "Важнейший матч для клуба за годы"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту назвал субботний четвертьфинал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" важнейшим матчем для своего клуба за несколько последних лет.

В этом сезоне Премьер-Лиги "волки" превратились в грозу авторитетов, отобрав больше всех очков у представителей топ-6, не считая самих представителей первой шестерки.



Теперь подопечные Эшпириту Санту постараются сделать то же самое в Кубке Англии. В пятницу на "Молинью" "волков" ждет битва с "Юнайтед" за путевку на "Уэмбли".



"Это важнейший матч для клуба за несколько последних лет, и мы осознаем это".



"Конечно, я знаю, каких успехов наш клуб добивался в этом соревновании в прошлом. Конечно, я хочу это повторить. Однако предстоит проделать много тяжелой работы, если мы хотим повторить успехи 40-х, 50-х и 60-х годов. Тогда было проще", — цитирует Нуну Sky Sports.