Эшпириту Санту: "Важнейший матч для клуба за годы"

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту назвал субботний четвертьфинал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" важнейшим матчем для своего клуба за несколько последних лет.

В этом сезоне Премьер-Лиги "волки" превратились в грозу авторитетов, отобрав больше всех очков у представителей топ-6, не считая самих представителей первой шестерки.

Теперь подопечные Эшпириту Санту постараются сделать то же самое в Кубке Англии. В пятницу на "Молинью" "волков" ждет битва с "Юнайтед" за путевку на "Уэмбли".

"Это важнейший матч для клуба за несколько последних лет, и мы осознаем это".

"Конечно, я знаю, каких успехов наш клуб добивался в этом соревновании в прошлом. Конечно, я хочу это повторить. Однако предстоит проделать много тяжелой работы, если мы хотим повторить успехи 40-х, 50-х и 60-х годов. Тогда было проще", — цитирует Нуну Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 21:20

Количество просмотров Просмотров: 587

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 15.03.2019 22:29 # frisby
    волки сожрут скам 2:1

    (ответить)

  2. tra-hall 15.03.2019 21:32 # tra-hall
    Ну тут нужно отдать должное клубу в целом, отнестись с уважением, и пройти спокойно, крови попьют конечно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: