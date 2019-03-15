Эшпириту Санту: "Важнейший матч для клуба за годы"
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту назвал субботний четвертьфинал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" важнейшим матчем для своего клуба за несколько последних лет.
В этом сезоне Премьер-Лиги "волки" превратились в грозу авторитетов, отобрав больше всех очков у представителей топ-6, не считая самих представителей первой шестерки.
Теперь подопечные Эшпириту Санту постараются сделать то же самое в Кубке Англии. В пятницу на "Молинью" "волков" ждет битва с "Юнайтед" за путевку на "Уэмбли".
"Это важнейший матч для клуба за несколько последних лет, и мы осознаем это".
"Конечно, я знаю, каких успехов наш клуб добивался в этом соревновании в прошлом. Конечно, я хочу это повторить. Однако предстоит проделать много тяжелой работы, если мы хотим повторить успехи 40-х, 50-х и 60-х годов. Тогда было проще", — цитирует Нуну Sky Sports.
15.03.2019 21:20
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волки сожрут скам 2:1
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Ну тут нужно отдать должное клубу в целом, отнестись с уважением, и пройти спокойно, крови попьют конечно
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