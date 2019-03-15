Окслейд-Чемберлен будет готов к матчу с "Тоттенхэмом" 31 марта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет на 100 процентов готов для первой команды после международного перерыва.

Напомним, неделю назад Окслейд-Чемберлен впервые появился на футбольном поле после 11 месяцев отсутствия с надрывом связок колена. Алекс сыграл 40 минут за резерв "красных" и получил незначительное мышечное повреждение.



Клопп не собирается рисковать Окслейд-Чемберленом в воскресенье против "Фулхэма", но к следующему за выездом на "Крэйвен Коттадж" матчу — против "Тоттенхэма" 31 марта — Алекс вернется.



До матча против "шпор" будет восстанавливаться и капитан Джордан Хендерсон, подвернувший лодыжку против "Баварии" в Лиге Чемпионов. А вот Наби Кейта, пропустивший выезд в Мюнхен посреди недели, имеет шансы сыграть уже в воскресенье.



"Мы дополнительно обследовали Хендо и убедились, что травма достаточно серьезна, чтобы он пропустил этот уикенд, однако международного перерыва, надеюсь, будет достаточно, чтобы поставить его на ноги. Его проблема связана с лодыжкой, как это и показалось на первый взгляд. Я бы сказал, что результаты обследования оказались максимально хорошими, но этого все равно недостаточно, чтобы он сыграл уже в воскресенье".



"Что касается Наби, то мы еще посмотрим, сможет ли он заниматься сегодня. Парни выйдут на тренировочное поле чуть попозже. Мы пару раз осмотрели его, и пока все позитивно. Посмотрим, сохранится ли этот позитив, когда он выйдет тренироваться".



"Насчет Окслейда я не слышал ничего нового, поэтому мы никуда не спешим. Конечно, он не готов для уикенда, но после международного перерыва он будет на 100 процентов в форме", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".