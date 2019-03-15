Окслейд-Чемберлен будет готов к матчу с "Тоттенхэмом" 31 марта

Алекс Окслейд-Чемберлен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет на 100 процентов готов для первой команды после международного перерыва.

Напомним, неделю назад Окслейд-Чемберлен впервые появился на футбольном поле после 11 месяцев отсутствия с надрывом связок колена. Алекс сыграл 40 минут за резерв "красных" и получил незначительное мышечное повреждение.

Клопп не собирается рисковать Окслейд-Чемберленом в воскресенье против "Фулхэма", но к следующему за выездом на "Крэйвен Коттадж" матчу — против "Тоттенхэма" 31 марта — Алекс вернется.

До матча против "шпор" будет восстанавливаться и капитан Джордан Хендерсон, подвернувший лодыжку против "Баварии" в Лиге Чемпионов. А вот Наби Кейта, пропустивший выезд в Мюнхен посреди недели, имеет шансы сыграть уже в воскресенье.

"Мы дополнительно обследовали Хендо и убедились, что травма достаточно серьезна, чтобы он пропустил этот уикенд, однако международного перерыва, надеюсь, будет достаточно, чтобы поставить его на ноги. Его проблема связана с лодыжкой, как это и показалось на первый взгляд. Я бы сказал, что результаты обследования оказались максимально хорошими, но этого все равно недостаточно, чтобы он сыграл уже в воскресенье".

"Что касается Наби, то мы еще посмотрим, сможет ли он заниматься сегодня. Парни выйдут на тренировочное поле чуть попозже. Мы пару раз осмотрели его, и пока все позитивно. Посмотрим, сохранится ли этот позитив, когда он выйдет тренироваться".

"Насчет Окслейда я не слышал ничего нового, поэтому мы никуда не спешим. Конечно, он не готов для уикенда, но после международного перерыва он будет на 100 процентов в форме", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Кейта, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 17:00

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  1. largo-winch 15.03.2019 17:39 # largo-winch
    вылетел в 1/4 ЛЧ, обратно к 1/4 восстановился. Какой же он пунктуальный.

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  2. blackdreamer 15.03.2019 17:35 # blackdreamer
    подарит титул лфк
    лучший среди атакующих не считая тройки
    лолану надо нахуй на органы продавать

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  3. vertigo-92 15.03.2019 17:35 # vertigo-92
    заебись, знач будет кому в финале Сити карать)

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  4. firmino9 15.03.2019 17:23 # firmino9
    Родненький)

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