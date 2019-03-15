Окслейд-Чемберлен будет готов к матчу с "Тоттенхэмом" 31 марта
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет на 100 процентов готов для первой команды после международного перерыва.
Напомним, неделю назад Окслейд-Чемберлен впервые появился на футбольном поле после 11 месяцев отсутствия с надрывом связок колена. Алекс сыграл 40 минут за резерв "красных" и получил незначительное мышечное повреждение.
Клопп не собирается рисковать Окслейд-Чемберленом в воскресенье против "Фулхэма", но к следующему за выездом на "Крэйвен Коттадж" матчу — против "Тоттенхэма" 31 марта — Алекс вернется.
До матча против "шпор" будет восстанавливаться и капитан Джордан Хендерсон, подвернувший лодыжку против "Баварии" в Лиге Чемпионов. А вот Наби Кейта, пропустивший выезд в Мюнхен посреди недели, имеет шансы сыграть уже в воскресенье.
"Мы дополнительно обследовали Хендо и убедились, что травма достаточно серьезна, чтобы он пропустил этот уикенд, однако международного перерыва, надеюсь, будет достаточно, чтобы поставить его на ноги. Его проблема связана с лодыжкой, как это и показалось на первый взгляд. Я бы сказал, что результаты обследования оказались максимально хорошими, но этого все равно недостаточно, чтобы он сыграл уже в воскресенье".
"Что касается Наби, то мы еще посмотрим, сможет ли он заниматься сегодня. Парни выйдут на тренировочное поле чуть попозже. Мы пару раз осмотрели его, и пока все позитивно. Посмотрим, сохранится ли этот позитив, когда он выйдет тренироваться".
"Насчет Окслейда я не слышал ничего нового, поэтому мы никуда не спешим. Конечно, он не готов для уикенда, но после международного перерыва он будет на 100 процентов в форме", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
15.03.2019 17:00
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вылетел в 1/4 ЛЧ, обратно к 1/4 восстановился. Какой же он пунктуальный.
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подарит титул лфк
лучший среди атакующих не считая тройки
лолану надо нахуй на органы продавать
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заебись, знач будет кому в финале Сити карать)
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Родненький)
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