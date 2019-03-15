Клопп: "Не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, если о его периоде в клубе будут судить по количеству завоеванных трофеев.

Прогресс Клоппа за время работы на "Энфилде" неоспорим: добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "красные" уже достигли четвертьфинала, а вдобавок ведут борьбу за титул Премьер-Лиги.



Клопп все еще находится в ожидании своего первого трофея у руля "Ливерпуля", однако это не то, что интересует Юргена и что делает его счастливым.



"Вы не можете себе представить, насколько это мне не интересно. Я никогда не думал про себя таким образом. Моя работа — помочь команде быть как можно успешнее. Я не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет или вроде того. Отсутствие трофеев — это не давление, а лишь возможность. Я люблю, чем занимаюсь. Думаю, у меня великолепная команда, и это все, что мне необходимо для счастья".



"Я уважаю, насколько велико желание всех людей и игроков, и я правда хочу быть частью этого. Я могу быть частью этой мечты. Однако в конечном счете это не для меня, а для людей. Мне не интересно, как будут обо мне судить. Только Бог однажды рассудит меня, и это единственное, что мне интересно. Слова других людей меня совершенно не интересуют", — цитирует Клоппа The Guardian.