Клопп: "Не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, если о его периоде в клубе будут судить по количеству завоеванных трофеев.
Прогресс Клоппа за время работы на "Энфилде" неоспорим: добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "красные" уже достигли четвертьфинала, а вдобавок ведут борьбу за титул Премьер-Лиги.
Клопп все еще находится в ожидании своего первого трофея у руля "Ливерпуля", однако это не то, что интересует Юргена и что делает его счастливым.
"Вы не можете себе представить, насколько это мне не интересно. Я никогда не думал про себя таким образом. Моя работа — помочь команде быть как можно успешнее. Я не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет или вроде того. Отсутствие трофеев — это не давление, а лишь возможность. Я люблю, чем занимаюсь. Думаю, у меня великолепная команда, и это все, что мне необходимо для счастья".
"Я уважаю, насколько велико желание всех людей и игроков, и я правда хочу быть частью этого. Я могу быть частью этой мечты. Однако в конечном счете это не для меня, а для людей. Мне не интересно, как будут обо мне судить. Только Бог однажды рассудит меня, и это единственное, что мне интересно. Слова других людей меня совершенно не интересуют", — цитирует Клоппа The Guardian.
15.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Ты сможешь это сделать Юрген. Другие не подойдут, это должен сделать именно ты.
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Ну и что, что нет трофеев, и может быть, никогда их не будет. Клопп - топ!!
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Клопа не запомнят, запомнят его рот
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Тем временем 4 года 0 трофеев
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При всём уважении!
Пора Клопп!! Во имя моего покойного друга, 08.08.13 Митяя (R.I.P) Человека который топил за Колбасу, больше лет, чем местным чепушилам в паспорте.
от него кстати мне досталась знаменитая футболка, сезона 04/05.
Выйграй АПЛ здесь и сейчас! И о тебе будут помнить вечность! Y.N.W.A Вам Сковзеры!
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Главное джеррарду оставил здоровую команду.
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просто лучший тренер мира
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Изи Топарь
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