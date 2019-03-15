Клопп: "Не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, если о его периоде в клубе будут судить по количеству завоеванных трофеев.

Прогресс Клоппа за время работы на "Энфилде" неоспорим: добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "красные" уже достигли четвертьфинала, а вдобавок ведут борьбу за титул Премьер-Лиги.

Клопп все еще находится в ожидании своего первого трофея у руля "Ливерпуля", однако это не то, что интересует Юргена и что делает его счастливым.

"Вы не можете себе представить, насколько это мне не интересно. Я никогда не думал про себя таким образом. Моя работа — помочь команде быть как можно успешнее. Я не претендую на то, чтобы меня помнили через 50 лет или вроде того. Отсутствие трофеев — это не давление, а лишь возможность. Я люблю, чем занимаюсь. Думаю, у меня великолепная команда, и это все, что мне необходимо для счастья".

"Я уважаю, насколько велико желание всех людей и игроков, и я правда хочу быть частью этого. Я могу быть частью этой мечты. Однако в конечном счете это не для меня, а для людей. Мне не интересно, как будут обо мне судить. Только Бог однажды рассудит меня, и это единственное, что мне интересно. Слова других людей меня совершенно не интересуют", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.03.2019 17:40 # largo-winch
    Ты сможешь это сделать Юрген. Другие не подойдут, это должен сделать именно ты.

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  2. iceteam 15.03.2019 16:45 # iceteam
    Ну и что, что нет трофеев, и может быть, никогда их не будет. Клопп - топ!!

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  3. antivariant 15.03.2019 16:39 # antivariant
    Клопа не запомнят, запомнят его рот

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  4. quavo 15.03.2019 16:35 # quavo
    Тем временем 4 года 0 трофеев

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  5. tra-hall 15.03.2019 16:21 # tra-hall
    При всём уважении!
    Пора Клопп!! Во имя моего покойного друга, 08.08.13 Митяя (R.I.P) Человека который топил за Колбасу, больше лет, чем местным чепушилам в паспорте.
    от него кстати мне досталась знаменитая футболка, сезона 04/05.
    Выйграй АПЛ здесь и сейчас! И о тебе будут помнить вечность! Y.N.W.A Вам Сковзеры!

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  6. chr1s8rown 15.03.2019 16:19 # chr1s8rown
    Главное джеррарду оставил здоровую команду.

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  7. liverfun 15.03.2019 16:19 # liverfun
    просто лучший тренер мира

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  8. firmino9 15.03.2019 16:04 # firmino9
    Изи Топарь

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