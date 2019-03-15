Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы В результате проведенной УЕФА жеребьевки определились соперники "Челси" и "Арсенала" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

За путевку в полуфинал "Арсеналу" предстоит поспорить с "Наполи", лучшей командой Серии А этого сезона после, разумеется, "Ювентуса".

Оппонент "Челси" выглядит менее грозно — "Славия". Однако "синим" нужно быть на чеку, ведь в 1/8 финала пражане сенсационным образом выбили из борьбы "Севилью".

В случае победы над "Наполи" по сумме двух матчей, "Арсенал" выйдет на "Вильярреал" или "Валенсию". Потенциальные же соперники "Челси" по полуфиналу — это "Бенфика" или "Айнтрахт".

Добавим, что первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы будут сыграны 11 апреля, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) — "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) — "Айнтрахт" (Германия)
"Славия" (Чехия) — "Челси" (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Наполи / Арсенал — Вильярреал / Валенсия
Бенфика / Айнтрахт — Славия / Челси


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Наполи, Славия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 15:20

Количество просмотров Просмотров: 2685

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Последние комментарии:




  1. jose-enrique 15.03.2019 15:55 # jose-enrique
    Первый раз вижу,когда испанские команды сводят в плей-офф

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  2. kalei 15.03.2019 15:54 # kalei
    Наполи чуть не соснул так что в поку одрюкает Арсений

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  3. kukuruzzo 15.03.2019 15:49 # kukuruzzo
    Эмери-король ЛЕ, так что пох какую щель на кукан

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  4. ugunner4 15.03.2019 15:46 # ugunner4
    Я так понял, пенсы хорошо ротировали сегодня

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  5. pistolero-lfc 15.03.2019 15:38 # pistolero-lfc
    У Арсенала же супергерой играет, чё паритесь?

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  6. firmino9 15.03.2019 15:35 # firmino9
    Матч Арсенала также перенесли. Первый матч дома играют

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  7. chelsea88 15.03.2019 15:33 # chelsea88
    Челси - Наполи финал ЛЕ.

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  8. reams 15.03.2019 15:30 # reams
    Ожидаемо, попался самый сложный соперник из возможных, но пох уровень соперников очень слаб, так что

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  9. martingor 15.03.2019 15:30 # martingor
    что значит грановская насосала

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  10. tra-hall 15.03.2019 15:30 # tra-hall
    Жребий благосклонен к Челси.

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  11. bezviz 15.03.2019 15:28 # bezviz
    арсиноль пака пака)))

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  12. suddenly 15.03.2019 15:27 # suddenly
    Вот бы финал Арсенал - Челси

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  13. alexomck 15.03.2019 15:27 # alexomck
    победитель пары Наполи/Арсенал оформит ЛЕ по ходу. кста, норм у пенсов сегодня праздник, Абрам ещё жив по ходу:))

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  14. al-faarabi 15.03.2019 15:26 # al-faarabi
    можно поздравить Эмери с победой в этом турнире

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  15. ganinilyha 15.03.2019 15:24 # ganinilyha
    ИЗИИ Сарри с почином

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  16. yamateh 15.03.2019 15:23 # yamateh
    изи Наполи - Челси финал

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  17. only--liverpool 15.03.2019 15:23 # only--liverpool
    ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ

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  18. thegodfather 15.03.2019 15:22 # thegodfather
    Конечно тут даже и до финала можно дойти резервом. Но в финале проеб, это же сосари

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  19. januzaj00 15.03.2019 15:21 # januzaj00
    Изи для наполи

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  20. sheef 15.03.2019 15:21 # sheef
    команды покрепче ЛЧ

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