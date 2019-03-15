В результате проведенной УЕФА жеребьевки определились соперники "Челси" и "Арсенала" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

За путевку в полуфинал "Арсеналу" предстоит поспорить с "Наполи", лучшей командой Серии А этого сезона после, разумеется, "Ювентуса".



Оппонент "Челси" выглядит менее грозно — "Славия". Однако "синим" нужно быть на чеку, ведь в 1/8 финала пражане сенсационным образом выбили из борьбы "Севилью".



В случае победы над "Наполи" по сумме двух матчей, "Арсенал" выйдет на "Вильярреал" или "Валенсию". Потенциальные же соперники "Челси" по полуфиналу — это "Бенфика" или "Айнтрахт".



Добавим, что первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы будут сыграны 11 апреля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) — "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) — "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) — "Челси" (Англия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы



Наполи / Арсенал — Вильярреал / Валенсия

Бенфика / Айнтрахт — Славия / Челси