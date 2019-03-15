Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
В результате проведенной УЕФА жеребьевки определились соперники "Челси" и "Арсенала" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
За путевку в полуфинал "Арсеналу" предстоит поспорить с "Наполи", лучшей командой Серии А этого сезона после, разумеется, "Ювентуса".
Оппонент "Челси" выглядит менее грозно — "Славия". Однако "синим" нужно быть на чеку, ведь в 1/8 финала пражане сенсационным образом выбили из борьбы "Севилью".
В случае победы над "Наполи" по сумме двух матчей, "Арсенал" выйдет на "Вильярреал" или "Валенсию". Потенциальные же соперники "Челси" по полуфиналу — это "Бенфика" или "Айнтрахт".
Добавим, что первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы будут сыграны 11 апреля, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) — "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) — "Айнтрахт" (Германия)
"Славия" (Чехия) — "Челси" (Англия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
Наполи / Арсенал — Вильярреал / Валенсия
Бенфика / Айнтрахт — Славия / Челси
15.03.2019 15:20
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Последние комментарии:
Первый раз вижу,когда испанские команды сводят в плей-офф
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Наполи чуть не соснул так что в поку одрюкает Арсений
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Эмери-король ЛЕ, так что пох какую щель на кукан
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Я так понял, пенсы хорошо ротировали сегодня
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У Арсенала же супергерой играет, чё паритесь?
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Матч Арсенала также перенесли. Первый матч дома играют
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Челси - Наполи финал ЛЕ.
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Ожидаемо, попался самый сложный соперник из возможных, но пох уровень соперников очень слаб, так что
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что значит грановская насосала
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Жребий благосклонен к Челси.
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арсиноль пака пака)))
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Вот бы финал Арсенал - Челси
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победитель пары Наполи/Арсенал оформит ЛЕ по ходу. кста, норм у пенсов сегодня праздник, Абрам ещё жив по ходу:))
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можно поздравить Эмери с победой в этом турнире
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ИЗИИ Сарри с почином
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изи Наполи - Челси финал
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ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ
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Конечно тут даже и до финала можно дойти резервом. Но в финале проеб, это же сосари
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Изи для наполи
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команды покрепче ЛЧ
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