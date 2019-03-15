Сульшер готов предложить Скоулзу работу в "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, заявил, что его клуб готов предложить работу Полу Скоулзу.
Напомним, накануне Скоулз покинул должность главного тренера "Олдхэма". Пол провел в клубе Лиги Два только 31 день, выиграв один матч из семи и подав в отставку через WhatsApp.
До своего назначения в "Олдхэме" Скоулз много говорил о своих тренерских амбициях, и Сульшер готов помочь с этим своему бывшему товарищу, с которым они кучу лет делили раздевалку "Юнайтед".
"А вы удивлены? У него, наверное, были свои причины, чтобы уйти... Вам лучше спросить его самого".
"Он приглашен сюда, если хочет прийти и немного поговорить о работе. Мы переписывались с ним, и у него там просто не сложилось с организацией рабочего процесса", — цитирует Сульшера The Telegraph.
15.03.2019 15:00
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