Сульшер готов предложить Скоулзу работу в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Пол Скоулз Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, заявил, что его клуб готов предложить работу Полу Скоулзу.

Напомним, накануне Скоулз покинул должность главного тренера "Олдхэма". Пол провел в клубе Лиги Два только 31 день, выиграв один матч из семи и подав в отставку через WhatsApp.

До своего назначения в "Олдхэме" Скоулз много говорил о своих тренерских амбициях, и Сульшер готов помочь с этим своему бывшему товарищу, с которым они кучу лет делили раздевалку "Юнайтед".

"А вы удивлены? У него, наверное, были свои причины, чтобы уйти... Вам лучше спросить его самого".

"Он приглашен сюда, если хочет прийти и немного поговорить о работе. Мы переписывались с ним, и у него там просто не сложилось с организацией рабочего процесса", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Олдхэм, Скоулз, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 15:00

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  1. kewell7 15.03.2019 15:21 # kewell7
    Легендарный скумовский стиль тренить. Нэвилл и Гигс не дадут соврать

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  2. pavlix76 15.03.2019 15:12 # pavlix76
    дворником?

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  3. skychnie-oboi 15.03.2019 15:03 # skychnie-oboi
    Вот они "Динамовские сердца" (смеется)

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  4. gerrard08 15.03.2019 15:02 # gerrard08
    Пока туда не придет нормальный тренер, по типу Почетино, и не распустит этот клуб публичных терпил.

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