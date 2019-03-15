Джеррард отговорил Суареса от перехода в "Арсенал"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что летом 2013 от перехода в "Арсенал" его отговорил партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард.
Спустя всего 18 месяцев после своего перехода к "красным" из "Аякса" Суарес выразил желание продолжить карьеру в "Арсенале" Арсена Венгера.
Тогда Венгер сделал свое знаменитое предложение о покупке Луиса в размере 40 миллионов плюс один фунтов, надеясь, что в контракте нападающего есть пункт о выкупе за сумму свыше 40 млн. фунтов.
Однако при помощи Джеррарда "Ливерпулю" удалось сохранить игрока сборной Уругвая еще не год, по прошествии которого Суарес был продан в "Барселону".
"Мы попали в Лигу Европы, но сезон завершился плохо для нас. Я собирался уйти в "Арсенал", уговаривая себя, что это будет правильным шагом, но Стивен сказал мне: "Обещаю тебе, если ты останешься в этом году и посвятишь нам еще один сезон, то в следующем году сможешь уйти в "Баварию", "Барселону", "Реал — куда угодно. Однако тебе не будет лучше в "Арсенале".
"Это был последний разговор с Джеррардом для того времени, после чего я сказал своему агенту, что принял решение и остаюсь".
"Его слова убедили меня в тот момент. Они прозвучали от человека, который заботился обо мне, который желал мне добра, который видел мои страдания на тренировках и видел меня грустным".
"То были слова от истинного капитана, они очень повлияли на меня, а также помогли", — сообщил Суарес Otro.
15.03.2019 13:25
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Последние комментарии:
Вот это настоящий капитан! YNWA!
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терпила джеррард, неудачник
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летом 2013
всего 18 месяцев после своего перехода
алло, даун на редакторе, он перешёл в январе 2011 года
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Суарес дурачок, что не новость, и фз зачем он подтверждает то что давно известно было.
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Это давно известная история. Стив молодец, что нашел правильные слова, но уругваец рил туповатый, что хотел разменять команды одного класса(на тот момент).
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Кстати, пруф того что у кусачего пса проблемы с восприятием реальности. Ладно еще хотеть перейти в сильную Барсу, но из Ливерпуля переходить в Арсенал Венгера, который даже за титулы не борется - проявление крайней тупости.
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