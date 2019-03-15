Джеррард отговорил Суареса от перехода в "Арсенал"

Луис Суарес и Стивен Джеррард Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что летом 2013 от перехода в "Арсенал" его отговорил партнер по "Ливерпулю" Стивен Джеррард.

Спустя всего 18 месяцев после своего перехода к "красным" из "Аякса" Суарес выразил желание продолжить карьеру в "Арсенале" Арсена Венгера.

Тогда Венгер сделал свое знаменитое предложение о покупке Луиса в размере 40 миллионов плюс один фунтов, надеясь, что в контракте нападающего есть пункт о выкупе за сумму свыше 40 млн. фунтов.

Однако при помощи Джеррарда "Ливерпулю" удалось сохранить игрока сборной Уругвая еще не год, по прошествии которого Суарес был продан в "Барселону".

"Мы попали в Лигу Европы, но сезон завершился плохо для нас. Я собирался уйти в "Арсенал", уговаривая себя, что это будет правильным шагом, но Стивен сказал мне: "Обещаю тебе, если ты останешься в этом году и посвятишь нам еще один сезон, то в следующем году сможешь уйти в "Баварию", "Барселону", "Реал — куда угодно. Однако тебе не будет лучше в "Арсенале".

"Это был последний разговор с Джеррардом для того времени, после чего я сказал своему агенту, что принял решение и остаюсь".

"Его слова убедили меня в тот момент. Они прозвучали от человека, который заботился обо мне, который желал мне добра, который видел мои страдания на тренировках и видел меня грустным".

"То были слова от истинного капитана, они очень повлияли на меня, а также помогли", — сообщил Суарес Otro.


Метки Арсенал, Джеррард, Ливерпуль, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 13:25

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 15.03.2019 13:58 # jayspearingagent
    Вот это настоящий капитан! YNWA!

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  2. al-faarabi 15.03.2019 13:44 # al-faarabi
    терпила джеррард, неудачник

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  3. pistolero-lfc 15.03.2019 13:37 # pistolero-lfc
    летом 2013
    всего 18 месяцев после своего перехода

    алло, даун на редакторе, он перешёл в январе 2011 года

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  4. alexomck 15.03.2019 13:36 # alexomck
    Суарес дурачок, что не новость, и фз зачем он подтверждает то что давно известно было.

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  5. gerrard08 15.03.2019 13:32 # gerrard08
    Это давно известная история. Стив молодец, что нашел правильные слова, но уругваец рил туповатый, что хотел разменять команды одного класса(на тот момент).

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  6. xin 15.03.2019 13:30 # xin
    Кстати, пруф того что у кусачего пса проблемы с восприятием реальности. Ладно еще хотеть перейти в сильную Барсу, но из Ливерпуля переходить в Арсенал Венгера, который даже за титулы не борется - проявление крайней тупости.

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