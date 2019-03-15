Вейналдум считает, что Мане недостаточно хвалят

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что его партнер по команде Садио Мане не получает той похвалы, которой заслуживает своей игрой.

В минувшую среду Мане забил свой 18-й и 19-й голы в этом сезоне, поспособствовав победе 1:3 над "Баварией" в Мюнхене и выходу "красных" в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Таким образом, в своей команде 26-летний сенегалец забил всего на два гола меньше, чем Мохамед Салах. Два мяча Садио уступает и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", который лидирует в споре бомбардиров Премьер-Лиги этого сезона.



Мане проводит свой самый продуктивный сезон за пять лет в английском футболе, и своей игрой, считает Вейналдум, заслужил звание одного из лучших нападающих Премьер-Лиги — однако пресса об этом молчит.



"Он действительно хорош. Сыгранные матчи говорят вам о том, что он действительно важен для нас благодаря своим голам и результативным передачам. Он проводит хороший сезон, свой лучший за время выступлений здесь".



"Почему медиа не говоря о нем? Думаю, в заголовках газет другие игроки, но этого заслуживает и Садио. Он оказывает большое влияние на исход матчей. Для меня Садио является одним из лучших нападающих Премьер-Лиги", — цитирует Вейналдума Sky Sports.