Обамеянг объяснил выбор маски на матч с "Ренном"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил выбор маски на домашний матч Лиги Европы против "Ренна".

Лучший бомбардир "канониров" в этом сезоне заинтриговал болельщиков своего клуба еще перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, заявив, что собирается возродить давнюю традицию праздновать свои голы в маске кого-либо из супергероев.

После своего второго гола в ворота "Ренна" 29-летний габонец натянул на лицо маску из "Черной Пантеры", одновременно изобразив жест из этого популярного кинофильма. Поступил так Пьер-Эмерик не случайно.

"Мне требовалась маска, которая олицетворяет меня, и ей оказалась "Черная Пантера". Мы в Габоне называем свою национальную команду "Пантерой Габона", поэтому она меня олицетворяет".

"Я упустил два момента, чтобы прикончить интригу, но важнее всего, что мы выиграли, и каждый этим счастлив и гордится".

"Ренн немного нервничал и был немного зол, но таков футбол, и здесь случаются подобные вещи", — цитирует Обамеянга Daily Mail.


Метки Арсенал, Лига Европы, Обамеянг, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2315

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 15.03.2019 11:59 # chebrec
    Это черный повер рейнджер?

    (ответить)

  2. xin 15.03.2019 11:54 # xin
    Черная пантера это как масло масляное? У людишек, похоже, реально уменьшился мозг.

    (ответить)

  3. firmino9 15.03.2019 11:44 # firmino9
    Обама только Реннам герой)

    (ответить)

  4. kingoflondon 15.03.2019 11:44 # kingoflondon
    ван дейк должен праздновать в кожаной масске из БДСМ.

    (ответить)

  5. hammersmith 15.03.2019 11:07 # hammersmith
    долбоебы сегодня в бдсм масках по полю бегают, завтра с кляпами и хуями в жопах выйдут, совсем уже ебу дали в аналсенале своем

    (ответить)

  6. largo-winch 15.03.2019 11:04 # largo-winch
    в Сандерленд его

    (ответить)

  7. parlor3 15.03.2019 11:01 # parlor3
    Ты главное не промахивайся в важных матчах, когда нужен гол.

    (ответить)

  8. spartan 15.03.2019 11:00 # spartan
    поехавший

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: