Обамеянг объяснил выбор маски на матч с "Ренном"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил выбор маски на домашний матч Лиги Европы против "Ренна".
Лучший бомбардир "канониров" в этом сезоне заинтриговал болельщиков своего клуба еще перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, заявив, что собирается возродить давнюю традицию праздновать свои голы в маске кого-либо из супергероев.
После своего второго гола в ворота "Ренна" 29-летний габонец натянул на лицо маску из "Черной Пантеры", одновременно изобразив жест из этого популярного кинофильма. Поступил так Пьер-Эмерик не случайно.
"Мне требовалась маска, которая олицетворяет меня, и ей оказалась "Черная Пантера". Мы в Габоне называем свою национальную команду "Пантерой Габона", поэтому она меня олицетворяет".
"Я упустил два момента, чтобы прикончить интригу, но важнее всего, что мы выиграли, и каждый этим счастлив и гордится".
"Ренн немного нервничал и был немного зол, но таков футбол, и здесь случаются подобные вещи", — цитирует Обамеянга Daily Mail.
15.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
Это черный повер рейнджер?
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Черная пантера это как масло масляное? У людишек, похоже, реально уменьшился мозг.
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Обама только Реннам герой)
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ван дейк должен праздновать в кожаной масске из БДСМ.
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долбоебы сегодня в бдсм масках по полю бегают, завтра с кляпами и хуями в жопах выйдут, совсем уже ебу дали в аналсенале своем
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в Сандерленд его
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Ты главное не промахивайся в важных матчах, когда нужен гол.
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поехавший
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