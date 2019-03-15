Обамеянг объяснил выбор маски на матч с "Ренном"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил выбор маски на домашний матч Лиги Европы против "Ренна".

Лучший бомбардир "канониров" в этом сезоне заинтриговал болельщиков своего клуба еще перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, заявив, что собирается возродить давнюю традицию праздновать свои голы в маске кого-либо из супергероев.



После своего второго гола в ворота "Ренна" 29-летний габонец натянул на лицо маску из "Черной Пантеры", одновременно изобразив жест из этого популярного кинофильма. Поступил так Пьер-Эмерик не случайно.



"Мне требовалась маска, которая олицетворяет меня, и ей оказалась "Черная Пантера". Мы в Габоне называем свою национальную команду "Пантерой Габона", поэтому она меня олицетворяет".



"Я упустил два момента, чтобы прикончить интригу, но важнее всего, что мы выиграли, и каждый этим счастлив и гордится".



"Ренн немного нервничал и был немного зол, но таков футбол, и здесь случаются подобные вещи", — цитирует Обамеянга Daily Mail.