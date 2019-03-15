"Сити" тоже грозит трансферный запрет на два окна

Вслед за "Челси", "Манчестер Сити" может подвергнуться трансферному запрету на два окна за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, после серии громких публикаций журнала Spiegel на основе взломанной переписки на "Сити" ополчились все футбольные чиновники: ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига.



На "Этихад" категорически отрицают любые обвинения и жаждут доказать, что клуб действовал в полном соответствии с правилами финансового контроля, однако источник The Sun в ФИФА утверждает, что "горожане" не смогут избежать наказания.



"Сити" является частью нашего давнего расследования. Мы ожидаем сделать заявление по "Сити" в ближайшую неделю-две, и это будет очень похоже на то, что случилось с "Челси". Это произойдет очень скоро", — утверждает источник из ФИФА.



Отметим, что "Челси" был наказан запретом на регистрацию новых игроков в течение двух трансферных окон за нарушения правил, регулирующих переходы не достигших 18 лет футболистов.



Трансферный запрет, если соответствующее решение будет принято, станет большим ударом по Хосепу Гвардиоле, который грядущим летом планировал приобрести левого защитника и опорника, как минимум.