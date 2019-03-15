Лукаку пропустит четвертьфинал Кубка Англии из-за травмы

Нападающий "Манчестер "Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в субботу из-за травмы стопы.

Это повреждение Лукаку получил еще против ПСЖ в Лиге Чемпионов, затем усугубив свое положение во время выезда к "Арсеналу", сообщает Daily Mail.



Всю эту неделю 25-летний бельгиец проходил лечение на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне и полностью поправиться до кубковой баталии с "волками" просто не успевает.



Потеря Лукаку будет весьма ощутимой для тренера Оле Гуннара Сульшера, ведь в последнее время Ромелу набрал великолепную форму, забив шесть голов против "Кристал Пэлас", "Саутгемптона" и ПСЖ, прежде чем не сумел отличиться против "Арсенала".



Добавим, что эта травма не помешает вызову Лукаку в сборную Бельгии, куда Ромелу должен прибыть в воскресенье.