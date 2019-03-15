Лукаку пропустит четвертьфинал Кубка Англии из-за травмы

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер "Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в субботу из-за травмы стопы.

Это повреждение Лукаку получил еще против ПСЖ в Лиге Чемпионов, затем усугубив свое положение во время выезда к "Арсеналу", сообщает Daily Mail.

Всю эту неделю 25-летний бельгиец проходил лечение на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне и полностью поправиться до кубковой баталии с "волками" просто не успевает.

Потеря Лукаку будет весьма ощутимой для тренера Оле Гуннара Сульшера, ведь в последнее время Ромелу набрал великолепную форму, забив шесть голов против "Кристал Пэлас", "Саутгемптона" и ПСЖ, прежде чем не сумел отличиться против "Арсенала".

Добавим, что эта травма не помешает вызову Лукаку в сборную Бельгии, куда Ромелу должен прибыть в воскресенье.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 08:00

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  1. keane16 15.03.2019 08:38 # keane16
    Да пох, всё равно волки не пребут

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  2. gandalf 15.03.2019 08:26 # gandalf
    Засрал тб2 в матче с арсом cyka

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  3. serikmu 15.03.2019 08:17 # serikmu
    Вот форвард. Вот настоящий форвард, да? Бьет он обычно не издалека, но очень редко промахивается.Вот форвард. Вот настоящий форвард, да? Бьет он обычно не издалека, но очень редко промахивается.

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  4. chebrec 15.03.2019 08:09 # chebrec
    Однако потеря для МЮ

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