Сарри: "Жиру очень важен для "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Оливье Жиру является очень важным игроком для него.

В зимнее трансферное окно Сарри заполучил в нападение своего любимчика Гонсало Игуаина, однако в четверг вечером Жиру предоставилась возможность напомнить о себе, и этой возможностью Оливье воспользовался блестяще.



32-летний француз отметился хет-триком в матче против киевского "Динамо", благодаря чему "синие" одержали победу 0:5 и уверенно вышли в 1/4 финала Лиги Европы, а сам Жиру стал лучшим бомбардиром соревнования. Сарри остался очень доволен Оливье.



"В последнее время, каждый раз, когда он находится на поле, ему удается играть очень хорошо. В этом соревновании он забил уже девять голов".



"Оливье является очень важным игроком для нас. Я очень им доволен и рад, что он сделал хет-трик. Он меня очень радует", — цитирует Сарри Sky Sports.