Моуриньо хочет увидеть дерби Манчестера в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпочел бы, чтобы в 1/4 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" столкнулись с соседями из "Манчестер Сити" или какой-либо другой английской командой.

Именно Моуриньо решил задачу по выходу "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов, после чего уступил свое место Оле Гуннару Сульшеру, а тот убрал с пути ПСЖ.



Помимо "дьяволов", в четвертьфинальную стадию элитного европейского турнира также шагнули "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенэхэм", и именно эти команды видятся Моуриньо наиболее предпочтительными соперниками для "Юнайтед".



"Я бы хотел, чтобы английские команды сыграли друг против друга, без каких-либо предпочтений. Я бы хотел увидеть два чисто английских противостояния, что гарантировало бы две английских команды в полуфинале".



"Думаю, если в результате жеребьевки мы, к примеру, увидим "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" против "Ливерпуля", то это будут абсолютно великолепные матчи", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.