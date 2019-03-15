Моуриньо хочет увидеть дерби Манчестера в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпочел бы, чтобы в 1/4 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" столкнулись с соседями из "Манчестер Сити" или какой-либо другой английской командой.

Именно Моуриньо решил задачу по выходу "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов, после чего уступил свое место Оле Гуннару Сульшеру, а тот убрал с пути ПСЖ.

Помимо "дьяволов", в четвертьфинальную стадию элитного европейского турнира также шагнули "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенэхэм", и именно эти команды видятся Моуриньо наиболее предпочтительными соперниками для "Юнайтед".

"Я бы хотел, чтобы английские команды сыграли друг против друга, без каких-либо предпочтений. Я бы хотел увидеть два чисто английских противостояния, что гарантировало бы две английских команды в полуфинале".

"Думаю, если в результате жеребьевки мы, к примеру, увидим "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" против "Ливерпуля", то это будут абсолютно великолепные матчи", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1165

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  1. vladvlad123 15.03.2019 07:50 # vladvlad123
    В апл все время играют. Смысл желать смотреть на это в очередной раз. Если тока финал МЮ МС вот это круто

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  2. pistolero-lfc 15.03.2019 07:40 # pistolero-lfc
    ДА Будет так!

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  3. the2pac 15.03.2019 07:35 # the2pac
    МЮ-ТТХ самый раз.

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  4. leon-britton 15.03.2019 06:41 # leon-britton
    В то время, как ФАПЛ хочет увидеть, как колбаса заглотнет по самые гланды от Ювентуса или Барселоны. Жаль портовых конечно, столько лет оставаться бестрофейниками, да еще и со стекающей с лица спермой, количество которой увеличивается от сезона к сезону. Скриньте.

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  5. vasya-mu 15.03.2019 06:22 # vasya-mu
    А я хочу Ливапул!

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