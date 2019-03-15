Моуриньо хочет увидеть дерби Манчестера в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпочел бы, чтобы в 1/4 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" столкнулись с соседями из "Манчестер Сити" или какой-либо другой английской командой.
Именно Моуриньо решил задачу по выходу "Юнайтед" в плей-офф Лиги Чемпионов, после чего уступил свое место Оле Гуннару Сульшеру, а тот убрал с пути ПСЖ.
Помимо "дьяволов", в четвертьфинальную стадию элитного европейского турнира также шагнули "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенэхэм", и именно эти команды видятся Моуриньо наиболее предпочтительными соперниками для "Юнайтед".
"Я бы хотел, чтобы английские команды сыграли друг против друга, без каких-либо предпочтений. Я бы хотел увидеть два чисто английских противостояния, что гарантировало бы две английских команды в полуфинале".
"Думаю, если в результате жеребьевки мы, к примеру, увидим "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" против "Ливерпуля", то это будут абсолютно великолепные матчи", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
15.03.2019 06:00
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В апл все время играют. Смысл желать смотреть на это в очередной раз. Если тока финал МЮ МС вот это круто
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ДА Будет так!
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МЮ-ТТХ самый раз.
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В то время, как ФАПЛ хочет увидеть, как колбаса заглотнет по самые гланды от Ювентуса или Барселоны. Жаль портовых конечно, столько лет оставаться бестрофейниками, да еще и со стекающей с лица спермой, количество которой увеличивается от сезона к сезону. Скриньте.
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А я хочу Ливапул!
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