"Арсенал" отыграл голевой дефицит против "Ренна" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Арсенал" реабилитировался за поражение в гостях у "Ренна", одержав победу в ответном матче со счетом 3:0 и оформив выход в 1/4 финала Лиги Европы.

По сравнению с воскресной победой 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "канониров" вышли Петр Чех и Шкодран Мустафи, заменив Бернда Лено и Сократиса Папастатопулоса.



Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Аарон Рэмси хорошо сыграл на правом краю штрафной, а затем прострелил к ближней штанге на Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:0.



Ставка "Арсенал" на сумасшедший натиск с самого начала определенно сработала, потому что на 15-й минуте счет был удвоен. Обамеянг догнал уходивший за лицевую линию мяч и навесил к дальней штанге, куда подключился Эйнсли Мэйтланд-Найлс, головой поразивший ворота — 2:0.



В дальнейшем "Арсенал" сбавил обороты и стал редко угрожать чужим воротам, но при этом контролировал игру и ничего не позволял "Ренну".



В начале второго тайма гости неожиданно показали зубы. Это Мбайе Ньянг ударом с дистанции угодил в штангу. "Ренн" явно добавил, тогда как "канониры" стали осторожничать и перешли на контратаки.



Гости стали слишком рисковать и в итоге за это поплатились. На 72-й минуте Сеад Колашинац прострелил с левого фланга штрафной к воротам, где Обамеянгу лишь оставалось подставить ногу — 3:0.



Для "Ренна" ничего страшного не случилось — гостям по-прежнему требовалось забивать один гол, однако силы были уже на исходе. Хозяева без особых проблем выстояли до финального свистка.



"Арсенал" совершил тот камбэк, который от него ждали, однако "Ренн" отнюдь не выглядел безнадежно, несмотря на крупный счет. Французская команда имела свои моменты, а периодами даже владела инициативой.



"Арсенал" (Англия) — "Ренн" (Франция) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:3



Голы: Обамеянг 5, 72, Мэйтланд-Найлс 15.



"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Колашинац, Джака, Рэмси (Торрейра 87), Озил (Мхитарян 70), Лакасетт (Ивоби 70), Обамеянг.



"Ренн": Коубек, Да Сильва, Мешер, Сарр, Гренье (Юну 70), Ньянг, Буриго, Бенсебайни, Бен Афа, Андре (Леа Силики 79), Траоре.



Предупреждения: Лакасетт, Колашинац, Мхитарян, Обамеянг — Мешер, Траоре, Гренье, Буриго.