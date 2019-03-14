"Челси" сокрушил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Совершенно не напрягаясь, "Челси" сокрушил киевское "Динамо" в ответном матче со счетом 0:5 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Относительно ничейного матча против "Вулверхэмптона" в воскресенье главный тренер "синих" Маурицио Сарри поменял сразу семерых игроков. Среди прочих, свой шанс получили воспитанники клуба Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.
Подопечным Сарри не составило труда открыть счет. На пятой минуте Виллиан подал угловой, Лофтус-Чик выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на линию вратарской, где Оливье Жиру лишь оставалось переправить мяч в сетку — 0:1.
"Динамо" совершенно не представлял никакой угрозы, если не считать отмененного из-за офсайда гола. "Челси" никуда не торопился, но на 33-й минуте все-таки забил еще раз. Это Жиру из центра штрафной замкнул диагональную передачу с левого фланга от Маркоса Алонсо — 0:2.
Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Хадсон-Одои сыграл в стенку с Жиру, а затем прострелил вдоль ворот, буквально вложив мяч в ногу Алонсо — 0:3.
В начале второго тайма хозяева огрызнулись убойным моментом, но Сергей Сидорчук не сумел пробить Кепу Аррисабалагу с близкого расстояния, а его добивание пришлось в штангу.
Активность "Динамо" была наказана. На 59-й минуте Жиру неотразимо пробил головой после подачи Виллиана со штрафного — 0:4.
Вскоре Алонсо отметился ударом со штрафного в крестовину, а на 78-й минуте Хадсон-Одои убежал на скорости и переиграл голкипера — 0:5.
Несмотря на опасения Маурицио Сарри насчет состояния газона, "Челси" удалось сыграть в хороший футбол и добиться победы, которая не только выводит команду в следующий раунд турнира, но и должна значительно придать уверенности в себе.
"Динамо Киев" (Украина) — "Челси" (Англия) — 0:5 (0:3) по сумме двух матчей — 0:8
Голы: Жиру 5, 33, 59, Алонсо 45, Хадсон-Одои 78.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук (Че Че 65), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный 81), Шепелев (Андриевский 87).
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста (Аспиликуэта 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте (Жоржиньо 65), Лофтус-Чик, Жиру, Хадсон-Одои, Виллиан (Педро 74).
Предупреждения: Миколенко — Аспилкуэта.
14.03.2019 22:50
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Последние комментарии:
Второй матч пенсов для меня. А чего добился ты?!
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Валерка, не пожалел, что сходил на ДК? Небось теперь пол года есть не будешь, так как денег нет больше. Или ты натрындел и игру в землянке своей смотрел?
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вот на Эмирейтс же есть система позволяющая показать любой участок поля в любой момент времени, а показать момент с линии был ли там офсайд нормально не могут, ну что за долбаебство
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Вот и пенсы показали, кто короли ЛЕ!
Ну теперь соперники будут серьёзней, пусть испашек выносят, поднадоели эти тореадоры.
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озёл такое говвно вообще за мяч не борется очкот
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Арс пройдет)
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С победой. А вы переживали.
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Гг питорасы какие
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арсенал молодцом) как же англы ебут европу на данный момент пздц
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Лол, офсайд двойной. Мдааааа. Ну и пох, Ренн обосрался.
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ха офсайд, а вара то нет
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ладно, расходимся, это турнир эмери.
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ебать их, ебать !
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Ну по красоте разыграно. Англия ебееееееет. Наконец-то. Ура!
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Мляяяяяяяяяяяяя азмууууууууунннннн как не забил
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конечно футбол забавная хуета
ренн выиграл первый матч 3-1 и играет на эмирейтс против арса с позиции силы, оставляю арсу зоны для контр атак, чем арс и пользуется
но будь на месте арсенала челси, ренн непременно поставил бы автобус, ведь это челси, а не арсенал
я рили вот не могу понять, как это объяснять. Вы приехали атаковать или оберегать счет 3-1 и контр атаковать. Бред
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Ауба голл
Англия доминирует в Европе в этом году конечно
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опа, интере тоже на страпоне
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ща будем ебать лягушек на угле
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Арсеноль изи пройдет дальше, 3-0
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