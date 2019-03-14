"Челси" сокрушил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Оливье Жиру Совершенно не напрягаясь, "Челси" сокрушил киевское "Динамо" в ответном матче со счетом 0:5 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Относительно ничейного матча против "Вулверхэмптона" в воскресенье главный тренер "синих" Маурицио Сарри поменял сразу семерых игроков. Среди прочих, свой шанс получили воспитанники клуба Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.

Подопечным Сарри не составило труда открыть счет. На пятой минуте Виллиан подал угловой, Лофтус-Чик выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на линию вратарской, где Оливье Жиру лишь оставалось переправить мяч в сетку — 0:1.

"Динамо" совершенно не представлял никакой угрозы, если не считать отмененного из-за офсайда гола. "Челси" никуда не торопился, но на 33-й минуте все-таки забил еще раз. Это Жиру из центра штрафной замкнул диагональную передачу с левого фланга от Маркоса Алонсо — 0:2.

Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Хадсон-Одои сыграл в стенку с Жиру, а затем прострелил вдоль ворот, буквально вложив мяч в ногу Алонсо — 0:3.

В начале второго тайма хозяева огрызнулись убойным моментом, но Сергей Сидорчук не сумел пробить Кепу Аррисабалагу с близкого расстояния, а его добивание пришлось в штангу.

Активность "Динамо" была наказана. На 59-й минуте Жиру неотразимо пробил головой после подачи Виллиана со штрафного — 0:4.

Вскоре Алонсо отметился ударом со штрафного в крестовину, а на 78-й минуте Хадсон-Одои убежал на скорости и переиграл голкипера — 0:5.

Несмотря на опасения Маурицио Сарри насчет состояния газона, "Челси" удалось сыграть в хороший футбол и добиться победы, которая не только выводит команду в следующий раунд турнира, но и должна значительно придать уверенности в себе.

"Динамо Киев" (Украина) — "Челси" (Англия) — 0:5 (0:3) по сумме двух матчей — 0:8

Голы: Жиру 5, 33, 59, Алонсо 45, Хадсон-Одои 78.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук (Че Че 65), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный 81), Шепелев (Андриевский 87).

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста (Аспиликуэта 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте (Жоржиньо 65), Лофтус-Чик, Жиру, Хадсон-Одои, Виллиан (Педро 74).

Предупреждения: Миколенко — Аспилкуэта.


Метки Динамо, Лига Европы, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1568

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Последние комментарии:




  1. chronicle 14.03.2019 23:33 # chronicle
    Второй матч пенсов для меня. А чего добился ты?!

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  2. mata-hazard 14.03.2019 23:32 # mata-hazard
    Валерка, не пожалел, что сходил на ДК? Небось теперь пол года есть не будешь, так как денег нет больше. Или ты натрындел и игру в землянке своей смотрел?

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  3. reams 14.03.2019 23:27 # reams
    вот на Эмирейтс же есть система позволяющая показать любой участок поля в любой момент времени, а показать момент с линии был ли там офсайд нормально не могут, ну что за долбаебство

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  4. girasimus 14.03.2019 23:21 # girasimus
    Вот и пенсы показали, кто короли ЛЕ!
    Ну теперь соперники будут серьёзней, пусть испашек выносят, поднадоели эти тореадоры.

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  5. wilegend 14.03.2019 23:20 # wilegend
    озёл такое говвно вообще за мяч не борется очкот

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  6. only--liverpool 14.03.2019 23:19 # only--liverpool
    Арс пройдет)

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  7. electric 14.03.2019 23:18 # electric
    С победой. А вы переживали.

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  8. bezviz 14.03.2019 23:17 # bezviz
    Гг питорасы какие

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  9. kos9k 14.03.2019 23:17 # kos9k
    арсенал молодцом) как же англы ебут европу на данный момент пздц

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  10. slash-lfc 14.03.2019 23:17 # slash-lfc
    Лол, офсайд двойной. Мдааааа. Ну и пох, Ренн обосрался.

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  11. wilegend 14.03.2019 23:16 # wilegend
    ха офсайд, а вара то нет

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  12. thegodfather 14.03.2019 23:16 # thegodfather
    ладно, расходимся, это турнир эмери.

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  13. reams 14.03.2019 23:16 # reams
    ебать их, ебать !

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  14. slash-lfc 14.03.2019 23:16 # slash-lfc
    Ну по красоте разыграно. Англия ебееееееет. Наконец-то. Ура!

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  15. chebrec 14.03.2019 23:11 # chebrec
    Мляяяяяяяяяяяяя азмууууууууунннннн как не забил

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  16. thegodfather 14.03.2019 23:11 # thegodfather
    конечно футбол забавная хуета
    ренн выиграл первый матч 3-1 и играет на эмирейтс против арса с позиции силы, оставляю арсу зоны для контр атак, чем арс и пользуется

    но будь на месте арсенала челси, ренн непременно поставил бы автобус, ведь это челси, а не арсенал

    я рили вот не могу понять, как это объяснять. Вы приехали атаковать или оберегать счет 3-1 и контр атаковать. Бред

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  17. invincible141ars 14.03.2019 23:07 # invincible141ars
    Ауба голл
    Англия доминирует в Европе в этом году конечно

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  18. thegodfather 14.03.2019 23:07 # thegodfather
    опа, интере тоже на страпоне

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  19. kukuruzzo 14.03.2019 23:07 # kukuruzzo
    ща будем ебать лягушек на угле

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  20. bezviz 14.03.2019 23:07 # bezviz
    Арсеноль изи пройдет дальше, 3-0

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