"Челси" сокрушил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Совершенно не напрягаясь, "Челси" сокрушил киевское "Динамо" в ответном матче со счетом 0:5 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Относительно ничейного матча против "Вулверхэмптона" в воскресенье главный тренер "синих" Маурицио Сарри поменял сразу семерых игроков. Среди прочих, свой шанс получили воспитанники клуба Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.



Подопечным Сарри не составило труда открыть счет. На пятой минуте Виллиан подал угловой, Лофтус-Чик выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на линию вратарской, где Оливье Жиру лишь оставалось переправить мяч в сетку — 0:1.



"Динамо" совершенно не представлял никакой угрозы, если не считать отмененного из-за офсайда гола. "Челси" никуда не торопился, но на 33-й минуте все-таки забил еще раз. Это Жиру из центра штрафной замкнул диагональную передачу с левого фланга от Маркоса Алонсо — 0:2.



Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, Хадсон-Одои сыграл в стенку с Жиру, а затем прострелил вдоль ворот, буквально вложив мяч в ногу Алонсо — 0:3.



В начале второго тайма хозяева огрызнулись убойным моментом, но Сергей Сидорчук не сумел пробить Кепу Аррисабалагу с близкого расстояния, а его добивание пришлось в штангу.



Активность "Динамо" была наказана. На 59-й минуте Жиру неотразимо пробил головой после подачи Виллиана со штрафного — 0:4.



Вскоре Алонсо отметился ударом со штрафного в крестовину, а на 78-й минуте Хадсон-Одои убежал на скорости и переиграл голкипера — 0:5.



Несмотря на опасения Маурицио Сарри насчет состояния газона, "Челси" удалось сыграть в хороший футбол и добиться победы, которая не только выводит команду в следующий раунд турнира, но и должна значительно придать уверенности в себе.



"Динамо Киев" (Украина) — "Челси" (Англия) — 0:5 (0:3) по сумме двух матчей — 0:8



Голы: Жиру 5, 33, 59, Алонсо 45, Хадсон-Одои 78.



"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук (Че Че 65), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный 81), Шепелев (Андриевский 87).



"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста (Аспиликуэта 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте (Жоржиньо 65), Лофтус-Чик, Жиру, Хадсон-Одои, Виллиан (Педро 74).



Предупреждения: Миколенко — Аспилкуэта.