FA обвинила "Арсенал" за вторжение фаната на поле в матче с МЮ
FA предъявила обвинения "Арсеналу" за вторжение фаната на поле "Эмирейтс" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Вскоре после того, как Пьер-Эмерик забил с пенальти второй гол "канониров" в матче, на футбольное поле выбежал посторонний и успел дотронуться до защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга.
Этим нарушителем порядка оказался 30-летний Гари Купер, который 26 марта предстанет перед судом. "Арсеналу" же надлежит ответить перед Ассоциацией в срок до 22 марта.
Аналогичные обвинения FA предъявила клубу Чемпионшипа "Бирмингему", чей фанат Пол Митчелл не просто вторгся на поле, но и подло атаковал полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.
Как и у "Арсенала", у "Бирмингема" есть время до 22 марта. Что касается Митчелла, то ближайшие 14 недель он проведет в тюрьме.
14.03.2019 22:00
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Последние комментарии:
теперь фа хочет угодить сафу в ответ на божественный минет
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что он такого сделал то я не пойму. что то высказал смоллингу. мб толкнул чуток и пошел пра9дновать. но забанить на всю жизнь это глупо. ананиры унижаются перед скумобл9дами
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На фото хуендерсон
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Хохлы-то сосут у Членси... Гыыыыыв
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