FA обвинила "Арсенал" за вторжение фаната на поле в матче с МЮ

Вторгшийся на поле Эмирейтс фанат FA предъявила обвинения "Арсеналу" за вторжение фаната на поле "Эмирейтс" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Вскоре после того, как Пьер-Эмерик забил с пенальти второй гол "канониров" в матче, на футбольное поле выбежал посторонний и успел дотронуться до защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга.

Этим нарушителем порядка оказался 30-летний Гари Купер, который 26 марта предстанет перед судом. "Арсеналу" же надлежит ответить перед Ассоциацией в срок до 22 марта.

Аналогичные обвинения FA предъявила клубу Чемпионшипа "Бирмингему", чей фанат Пол Митчелл не просто вторгся на поле, но и подло атаковал полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как и у "Арсенала", у "Бирмингема" есть время до 22 марта. Что касается Митчелла, то ближайшие 14 недель он проведет в тюрьме.


Метки FA, Арсенал, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 14.03.2019 23:07 # jack-willsher
    теперь фа хочет угодить сафу в ответ на божественный минет

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  2. jack-willsher 14.03.2019 23:05 # jack-willsher
    что он такого сделал то я не пойму. что то высказал смоллингу. мб толкнул чуток и пошел пра9дновать. но забанить на всю жизнь это глупо. ананиры унижаются перед скумобл9дами

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  3. mancityman 14.03.2019 22:56 # mancityman
    На фото хуендерсон

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  4. machete147703 14.03.2019 22:27 # machete147703
    Хохлы-то сосут у Членси... Гыыыыыв

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