FA обвинила "Арсенал" за вторжение фаната на поле в матче с МЮ

FA предъявила обвинения "Арсеналу" за вторжение фаната на поле "Эмирейтс" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Вскоре после того, как Пьер-Эмерик забил с пенальти второй гол "канониров" в матче, на футбольное поле выбежал посторонний и успел дотронуться до защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга.



Этим нарушителем порядка оказался 30-летний Гари Купер, который 26 марта предстанет перед судом. "Арсеналу" же надлежит ответить перед Ассоциацией в срок до 22 марта.



Аналогичные обвинения FA предъявила клубу Чемпионшипа "Бирмингему", чей фанат Пол Митчелл не просто вторгся на поле, но и подло атаковал полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.



Как и у "Арсенала", у "Бирмингема" есть время до 22 марта. Что касается Митчелла, то ближайшие 14 недель он проведет в тюрьме.