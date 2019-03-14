Пол Скоулз покинул "Олдхэм" через месяц после назначения

Пол Скоулз покинул пост главного тренера "Олдхэма", проведя у руля клуба Лиги Два лишь 31 день.

Возглавив "Олдхэм" 11 февраля, Скоулз успел провести семь матчей в новой для себя роли. Пол дебютировал с победы, но затем трижды сыграл вничью и трижды уступил.



А сегодня легенда "Манчестер Юнайтед" внезапно собрал вещи и покинул близкий своему сердцу клуб. 44-летний Скоулз оставляет "Олдхэм" на 14-й позиции, в девяти очках от зоны плей-офф.



"С глубоким сожалением сообщаю, что я решил покинуть клуб без промедлений".



"Я надеялся провести минимум 18 месяцев в клубе, который поддерживаю всю свою жизнь. Болельщики, игроки, мои друзья и семья — все они знают, какую гордость и какой восторг я испытывал, когда занял эту роль".



"К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль".



"Я желаю болельщикам, игрокам и персоналу всего наилучшего в остатке сезона, и я продолжу следить за ними и поддерживать их как фанат", — гласит заявление Скоулза.