Пол Скоулз покинул "Олдхэм" через месяц после назначения

Пол Скоулз Пол Скоулз покинул пост главного тренера "Олдхэма", проведя у руля клуба Лиги Два лишь 31 день.

Возглавив "Олдхэм" 11 февраля, Скоулз успел провести семь матчей в новой для себя роли. Пол дебютировал с победы, но затем трижды сыграл вничью и трижды уступил.

А сегодня легенда "Манчестер Юнайтед" внезапно собрал вещи и покинул близкий своему сердцу клуб. 44-летний Скоулз оставляет "Олдхэм" на 14-й позиции, в девяти очках от зоны плей-офф.

"С глубоким сожалением сообщаю, что я решил покинуть клуб без промедлений".

"Я надеялся провести минимум 18 месяцев в клубе, который поддерживаю всю свою жизнь. Болельщики, игроки, мои друзья и семья — все они знают, какую гордость и какой восторг я испытывал, когда занял эту роль".

"К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль".

"Я желаю болельщикам, игрокам и персоналу всего наилучшего в остатке сезона, и я продолжу следить за ними и поддерживать их как фанат", — гласит заявление Скоулза.


Метки Олдхэм, Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 20:50

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Последние комментарии:




  1. frisby 14.03.2019 21:56 # frisby
    топ. просто топ. всё понял в работе тренера и сейчас как нювелл будет ахренным икспертАм..будет учить всех как надо играть..ВЕДЬ НЕ ЗРЯ РЫЖИЙ УЕБАН КРИТИКОВАЛ ОБОСЦАННОГО ЦЫГАНА..ведь быть тренером это так легко.

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  2. hammersmith 14.03.2019 21:52 # hammersmith
    новый сульшер

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  3. ganinilyha 14.03.2019 21:44 # ganinilyha
    Рассчитывал наверное Роналду и Эвру подписать. Ну нахуй послан в общем. У клуба другие планы на будущее.

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  4. mkhitaryan 14.03.2019 21:39 # mkhitaryan
    "К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль".
    Здесь можно понять эту фразу двояко. Либо Скоулз решил, что не потянет тренкрство, либо ему не давали нормально работать. Если первое, то это пиздeц - я так надеялся и верил в него. Если второе, то ничего страшного, буду ждать его новых успехов.
    В любом случае, он неосопоримая легенда и ушел сам. Мое уважение гению

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  5. lfcynwa 14.03.2019 21:34 # lfcynwa
    К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/69422/?c=1

    Это он признался в собственной профнепригодности или ему там палки в колеса ставили (что маловероятно) ?

    Если первое - респектос. Да и если второе - тоже, культурненько все обчихал в интервью

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  6. martingor 14.03.2019 21:14 # martingor
    ну и не хера браться,а то возомнили себя ТРЕНЕРАМИ дебилы сука

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  7. mancunia-planet 14.03.2019 21:07 # mancunia-planet
    Паша братан ты лучший

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  8. blackdreamer 14.03.2019 21:07 # blackdreamer
    типичный манк
    тренер типо невелла
    только кукарекать могут
    сафа то нету - некуому лимонить судьям и добывать так результат

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  9. van-der-slav 14.03.2019 21:06 # van-der-slav
    не то что невилл, загнал команду на дно и ушел. слишком уж адекватный скоулз

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  10. glorfindel 14.03.2019 21:02 # glorfindel
    Жаль только то, что он не может найти себя после футбольной карьеры. Виной тому - неумение лицемерить и базарить лишнее.

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  11. glorfindel 14.03.2019 20:59 # glorfindel
    Рыжий принц всегда будет уважаем как в Манчестере, так и по всему миру. Мужик!

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  12. bes-ter 14.03.2019 20:57 # bes-ter
    Сколько мужества нужно что бы признать что это тебе не по плечу. Не стал ждать месяцы! Молодец!

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  13. chebrec 14.03.2019 20:57 # chebrec
    Вот это неожиданный поворот!!!

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  14. role-playin 14.03.2019 20:55 # role-playin
    Типичный скумер.

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  15. kos9k 14.03.2019 20:55 # kos9k
    очередная обоссаная легенда скама на пару с невиллом, это вам не под руководством сафа отскакивать

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