Пол Скоулз покинул "Олдхэм" через месяц после назначения
Пол Скоулз покинул пост главного тренера "Олдхэма", проведя у руля клуба Лиги Два лишь 31 день.
Возглавив "Олдхэм" 11 февраля, Скоулз успел провести семь матчей в новой для себя роли. Пол дебютировал с победы, но затем трижды сыграл вничью и трижды уступил.
А сегодня легенда "Манчестер Юнайтед" внезапно собрал вещи и покинул близкий своему сердцу клуб. 44-летний Скоулз оставляет "Олдхэм" на 14-й позиции, в девяти очках от зоны плей-офф.
"С глубоким сожалением сообщаю, что я решил покинуть клуб без промедлений".
"Я надеялся провести минимум 18 месяцев в клубе, который поддерживаю всю свою жизнь. Болельщики, игроки, мои друзья и семья — все они знают, какую гордость и какой восторг я испытывал, когда занял эту роль".
"К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль".
"Я желаю болельщикам, игрокам и персоналу всего наилучшего в остатке сезона, и я продолжу следить за ними и поддерживать их как фанат", — гласит заявление Скоулза.
14.03.2019 20:50
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Последние комментарии:
топ. просто топ. всё понял в работе тренера и сейчас как нювелл будет ахренным икспертАм..будет учить всех как надо играть..ВЕДЬ НЕ ЗРЯ РЫЖИЙ УЕБАН КРИТИКОВАЛ ОБОСЦАННОГО ЦЫГАНА..ведь быть тренером это так легко.
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новый сульшер
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Рассчитывал наверное Роналду и Эвру подписать. Ну нахуй послан в общем. У клуба другие планы на будущее.
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"К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль".
Здесь можно понять эту фразу двояко. Либо Скоулз решил, что не потянет тренкрство, либо ему не давали нормально работать. Если первое, то это пиздeц - я так надеялся и верил в него. Если второе, то ничего страшного, буду ждать его новых успехов.
В любом случае, он неосопоримая легенда и ушел сам. Мое уважение гению
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К сожалению, за короткое время здесь для меня стало очевидно, что я не смогу вести деятельность, как собирался, когда брался за эту роль"
Источник: http://fapl.ru/posts/69422/?c=1
Это он признался в собственной профнепригодности или ему там палки в колеса ставили (что маловероятно) ?
Если первое - респектос. Да и если второе - тоже, культурненько все обчихал в интервью
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ну и не хера браться,а то возомнили себя ТРЕНЕРАМИ дебилы сука
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Паша братан ты лучший
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типичный манк
тренер типо невелла
только кукарекать могут
сафа то нету - некуому лимонить судьям и добывать так результат
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не то что невилл, загнал команду на дно и ушел. слишком уж адекватный скоулз
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Жаль только то, что он не может найти себя после футбольной карьеры. Виной тому - неумение лицемерить и базарить лишнее.
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Рыжий принц всегда будет уважаем как в Манчестере, так и по всему миру. Мужик!
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Сколько мужества нужно что бы признать что это тебе не по плечу. Не стал ждать месяцы! Молодец!
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Вот это неожиданный поворот!!!
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Типичный скумер.
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очередная обоссаная легенда скама на пару с невиллом, это вам не под руководством сафа отскакивать
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