Айозе Перес планирует вернуться в Испанию

Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес заявил о своих амбициях вернуться на родину в испанскую Ла Лигу.

В 2014 году "сороки" приобрели Переса из клуба второго испанского дивизиона "Тенерифе" за 1.5 миллиона фунтов. С тех пор Айозе добился значительного прогресса и к своим 25 годам превратился во вполне зрелого и состоявшегося футболиста.



Чего Пересу до сих пор не хватает, так это выступлений за национальную команду. Айозе догадывается, что возвращение на родину помогло бы ему быть на виду у тренера испанцев Луиса Энрике.



"Я очень благодарен "Ньюкаслу", но это очевидно, что однажды я бы хотел вернуться и играть в Ла Лиге".



"Я связываю огромные надежды с попаданием в сборную Испании, и я готов к этому. Это было бы невероятно для меня. Но я в любом случае продолжу сражаться. Надеюсь все сложится", — цитирует Переса Daily Mail.



Добавим, что в этом сезоне Айозе провел 33 матча за "Ньюкасл", забив семь голов и отдав четыре результативных передачи.