Переход Роджерса стоил "Лестеру" 9 миллионов фунтов

Брендан Роджерс Переход тренера Брендана Роджерса и его помощников из "Селтика" стоил "Лестеру" 9 миллионов фунтов.

Напомним, в прошлом месяце клуб с "Кинг Пауэр" решил расстаться с Клодом Пюэлем, на место которого был незамедлительно приглашен Роджерс, выигравший семь трофеев за два с половиной года в Глазго.

Вместе с Роджерсом из "Селтика" в "Лестер" также перешли ассистенты Коло Туре, Крис Дэвис и Глен Дрисколл. Как сообщает Daily Mail, за это "лисам" пришлось заплатить чемпионам Шотландии компенсацию в 9 млн. фунтов.

При этом переговоров насчет размера компенсации между двумя клубами не было — соответствующая сумма была прописана в контракте Роджерса. "Лестер" мог бы снизить незапланированные траты, только если бы решил повременить до конца сезона, однако этот вариант "лис" не устроил.


Метки Лестер, Роджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 14.03.2019 18:36 # chebrec
    Нехилая сумма рднакон

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  2. pavlix76 14.03.2019 18:34 # pavlix76
    сколько еще заплатят, когда будут увольнять. :)

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