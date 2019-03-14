Переход Роджерса стоил "Лестеру" 9 миллионов фунтов
Переход тренера Брендана Роджерса и его помощников из "Селтика" стоил "Лестеру" 9 миллионов фунтов.
Напомним, в прошлом месяце клуб с "Кинг Пауэр" решил расстаться с Клодом Пюэлем, на место которого был незамедлительно приглашен Роджерс, выигравший семь трофеев за два с половиной года в Глазго.
Вместе с Роджерсом из "Селтика" в "Лестер" также перешли ассистенты Коло Туре, Крис Дэвис и Глен Дрисколл. Как сообщает Daily Mail, за это "лисам" пришлось заплатить чемпионам Шотландии компенсацию в 9 млн. фунтов.
При этом переговоров насчет размера компенсации между двумя клубами не было — соответствующая сумма была прописана в контракте Роджерса. "Лестер" мог бы снизить незапланированные траты, только если бы решил повременить до конца сезона, однако этот вариант "лис" не устроил.
14.03.2019 18:00
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Нехилая сумма рднакон
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сколько еще заплатят, когда будут увольнять. :)
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