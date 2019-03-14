Лерой Сане не подписывает новый контракт из-за матери

Помехой для "Манчестер Сити" к подписанию нового контракта с Лероем Сане является мать вингера.

"Горожане" пытаются договориться с Сане о продлении сотрудничества еще с прошлого лета, но все тщетно, а действующий контракт Лероя истекает уже в 2021 году.



Как сообщает Daily Mail, в процессе переговоров "Сити" столкнулся с тем, что мать футболиста Реджина Вебер, бронзовая медалистка Олимпийских игр 1984 года по художественной гимнастике в составе сборной ФРГ, никак не желает идти на уступки.



При этом официальным представителем интересов Лероя является его отец Сулейман Сане, бывший нападающий сборной Сенегала.



И сам Лерой, и его отец открыты к новой сделке, поэтому несговорчивость матери игрока является единственным препятствием, которое на "Этихад" надеются со временем преодолеть.