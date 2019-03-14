УЕФА ответил на прензии Сарри насчет поля в Киеве

Маурицио Сарри УЕФА отверг претензии главного тренера "Челси" Маурицио Сарри насчет состояния поля на стадионе киевского "Динамо".

Напомним, проведя открытую тренировку на Олимпийском стадионе, Сарри назвал "катастрофой" состояние поля здесь. Маурицио пожаловался, что на таком газоне сложно играть в хороший футбол, вдобавок повышается риск травм.

По информации Sky Sports, "синие" также высказали свои претензии делегации УЕФА в Киеве, и реакция футбольных чиновников не заставила себя ждать.

"Сотрудники УЕФА по оценке качества поля находятся в прямом контакте с работниками Олимпийского стадиона со старта сезона и оказывают всяческую поддержку на протяжении этого времени".

"Существующие претензии насчет поля в большей степени носят эстетический характер и не свидетельствуют о рисках игры на таком поле", — гласит заявление УЕФА.


Метки Динамо, Лига Европы, Сарри, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 16:00

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  1. winnerd 14.03.2019 16:31 # winnerd
    та пох,даже на киевском огороде пару банок положим ))

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  2. wilegend 14.03.2019 16:29 # wilegend
    ссари норм собрал

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  3. staryi-eblan 14.03.2019 16:19 # staryi-eblan
    Дымсарри должен быть доволен, что УЕФА ему ответили

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