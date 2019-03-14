Коутиньо не уверен, что останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо дал понять, что не исключает свой уход из клуба грядущим летом.

После своего дорогостоящего перехода из "Ливерпуля" в январе 2018 Коутиньо пока не удалось заиграть на стабильно высоком уровне.



Согласно слухам, каталонский клуб может выставить 26-летнего бразильца на трансфер, главным претендентом на которого называется "Манчестер Юнайтед".



Отличившись против "Лиона" в Лиге Чемпионов, Филиппе очень осторожно высказался насчет своего будущего, не сумев зарубить спекуляции на корню.



"В последние недели и даже месяцы я играл неважно. Но я все еще хочу прибавить. Я пришел в "Барселону", чтобы стараться изо всех сил. Я живу настоящим".



"Никогда не знаешь, как сложится твое будущее. Своей игрой сегодня я доволен", — приводит слова Коутиньо Liverpool Echo.