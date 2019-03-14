Виллиан: "Люди несправедливы к Жоржиньо"

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что считает несправедливой критику в адрес своего партнера по команде Жоржиньо.

Жоржиньо, летний новичок "синих", является рекордсменом этого сезона Премьер-Лиги по количеству передач, однако эффективность его действий для обороны и атаки зачастую сомнительна.



Во второй половине этого сезона Жоржиньо нередко подвергается критике, но Виллиан не видит причин что-либо менять.



"Думаю, люди несправедливы к нему. Я не хочу обсуждать эту ситуацию, но когда люди постоянно делают это, мы не чувствуем себя комфортно на поле".



"Нам нужно, чтобы болельщики поддерживали нас до конца матча, независимо от того, хорошо идут наши дела или плохо".



"Жоржиньо очень важен для нас, он хороший игрок. Мы знаем, каким мастерством он обладает. Нам просто нужно продолжать играть так же", — цитирует Виллиана Goal.