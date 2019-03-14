Бернарду Силва хочет избежать встречи с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва согласился со своим тренером Хосепом Гвардиолой, что "Ювентус" был бы нежелательным соперником для "горожан" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В данный момент подопечные Гвардиолы, как и три других клуба Премьер-Лиги, находятся в ожидании назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.



После схода с дистанции ряда грандов "Сити" считается одним из главных фаворитов на победу в соревновании, однако перспектива слишком рано столкнуться со своим партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду не нравится Бернарду.



"Я знаю, на что он способен, и против "Атлетико" он снова это доказал".



"Когда выступаешь в таком соревновании, как Лига Чемпионов, ты должен знать, что можешь столкнуться с такого рода командами, такого рода игроками, и это хорошая вещь. Это означает, что ты выступаешь в лучшем соревновании".



"Посмотрим, кто на попадется, но играть против Криштиану всегда сложно", — цитирует Силву Sky Sports.