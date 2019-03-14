Бернарду Силва хочет избежать встречи с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва согласился со своим тренером Хосепом Гвардиолой, что "Ювентус" был бы нежелательным соперником для "горожан" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.
В данный момент подопечные Гвардиолы, как и три других клуба Премьер-Лиги, находятся в ожидании назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.
После схода с дистанции ряда грандов "Сити" считается одним из главных фаворитов на победу в соревновании, однако перспектива слишком рано столкнуться со своим партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду не нравится Бернарду.
"Я знаю, на что он способен, и против "Атлетико" он снова это доказал".
"Когда выступаешь в таком соревновании, как Лига Чемпионов, ты должен знать, что можешь столкнуться с такого рода командами, такого рода игроками, и это хорошая вещь. Это означает, что ты выступаешь в лучшем соревновании".
"Посмотрим, кто на попадется, но играть против Криштиану всегда сложно", — цитирует Силву Sky Sports.
14.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
Вот почему у этих сыкунов
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финалов
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В ЛЧ не выбирают лучше/удобнее и тд...а ебашат и показывают класс - если реально задача выиграть ЛЧ и не пройти куда получится по воле случая.Уже получали комфортный Монако и ...
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типичный сцыкун с с голубой голубятни. гроза хадерсфилдов и брайтонов. поэтому НИ РАЗУ не выиграли НИ ОДНОГО европейского кубка.
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Сити в апл и лч две разные команды, поэтому ожидаемо ссутся уже любой более менее крепкой команды
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ссыкуны
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на ливерпуль попадете
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какие же эти чмошники гнилые))
то их тренер хочет вылета Ливерпуля
то их игрочишко не хочет встретиться с Юве
менталитет типичного середняка))
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