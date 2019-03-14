Бернарду Силва хочет избежать встречи с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов

Криштиану Роналду и Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва согласился со своим тренером Хосепом Гвардиолой, что "Ювентус" был бы нежелательным соперником для "горожан" по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В данный момент подопечные Гвардиолы, как и три других клуба Премьер-Лиги, находятся в ожидании назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.

После схода с дистанции ряда грандов "Сити" считается одним из главных фаворитов на победу в соревновании, однако перспектива слишком рано столкнуться со своим партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду не нравится Бернарду.

"Я знаю, на что он способен, и против "Атлетико" он снова это доказал".

"Когда выступаешь в таком соревновании, как Лига Чемпионов, ты должен знать, что можешь столкнуться с такого рода командами, такого рода игроками, и это хорошая вещь. Это означает, что ты выступаешь в лучшем соревновании".

"Посмотрим, кто на попадется, но играть против Криштиану всегда сложно", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Силва, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 13:00

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  1. skychnie-oboi 14.03.2019 13:23 # skychnie-oboi
    Вот почему у этих сыкунов
    0
    финалов
    0

    В ЛЧ не выбирают лучше/удобнее и тд...а ебашат и показывают класс - если реально задача выиграть ЛЧ и не пройти куда получится по воле случая.Уже получали комфортный Монако и ...

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  2. frisby 14.03.2019 13:19 # frisby
    типичный сцыкун с с голубой голубятни. гроза хадерсфилдов и брайтонов. поэтому НИ РАЗУ не выиграли НИ ОДНОГО европейского кубка.

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  3. liverfun 14.03.2019 13:11 # liverfun
    Сити в апл и лч две разные команды, поэтому ожидаемо ссутся уже любой более менее крепкой команды

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  4. makaku 14.03.2019 13:03 # makaku
    ссыкуны

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  5. j-silver 14.03.2019 13:01 # j-silver
    на ливерпуль попадете

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  6. pistolero-lfc 14.03.2019 13:01 # pistolero-lfc
    какие же эти чмошники гнилые))
    то их тренер хочет вылета Ливерпуля
    то их игрочишко не хочет встретиться с Юве

    менталитет типичного середняка))

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