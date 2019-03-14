Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут ответные встречи на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ДИНАМО КИЕВ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция



Выиграв первый матч со счетом 3:0, "Челси" уже одной ногой в четвертьфинале. "Синим" лишь важно не допустить провала в Киеве, и именно об этом Маурицио Сарри предупреждал своих игроков на пресс-конференции.



"Нам нужен правильный настрой, иначе, пропустив гол, ты можешь оказаться в беде в психологическом плане. Нам нужно выйти на матч с высоком уровнем внимания", — говорил Сарри.



- 90 процентов команд команд, выигравших первый матч плей-офф Лиги Европы с перевесом минимум в три гола, проходили в следующий раунд (73/81).



- В двух последних противостояниях в плей-офф Лиги Европы, где "Динамо" уступало в первом матче, киевляне затем отыгрывались в ответном и проходили дальше.



- Последний раз "Динамо" принимало "Челси" в октябре 2015, сыграв 0:0 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



В семи из девяти матчей этого розыгрыша Лиги Европы вингер "Челси" Виллиан совершал результативное действие.



Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин приболел и не мог тренироваться на этой неделе, поэтому Сарри его в Киев не взял. На появление в стартовом составе надеются воспитанники клуба Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.



АРСЕНАЛ — РЕНН 20:55 Онлайн-трансляция



"Арсенал" неприятно удивил в первом матче с "Ренном", проиграв середняку Лиги 1 со счетом 3:1. Этот результат обязывает команду Унаи Эмери забивать минимум дважды дома.



"В первые 90 минут, они победили нас, но завтра мы хотим показать здесь, что это может быть по-другому. Мы должны проявить уважение к сопернику и полностью сосредоточиться, чтобы контролировать свои эмоции и различные ситуации, которые могут возникнуть в эти 90 минут", — говорил Эмери.



- С момента появления Лиги Европы в ее нынешнем формате в сезоне 2009/10 только одна команда проходила дальше, проигрывая первый матч 3:1. То был "Фулхэм", отыгравшийся против "Ювентуса".



- Проигрывая первый матч на стадии плей-офф какого-либо европейского турнира, "Арсенал" проходил дальше лишь в трех случаях из 18.



- В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали 11 различных игроков — больше среди всех команд.



- Не считая квалификацию, "Ренн" проиграл только один из семи последних матчей на стадии плей-офф Лиги Европы / Кубка УЕФА.



- В этом розыгрыше Лиги Европы вингер "Ренна" Исмаила Сарр поучаствовал в шести голах.



С помощью апелляции "Арсенал" добился того, что нападающему Александру Лакасетту сократили дисквалификацию на этот матч. Генрих Мхитарян под вопросом. Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Данни Уэлбек по-прежнему травмированы.