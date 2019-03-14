Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут ответные встречи на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ДИНАМО КИЕВ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция
Выиграв первый матч со счетом 3:0, "Челси" уже одной ногой в четвертьфинале. "Синим" лишь важно не допустить провала в Киеве, и именно об этом Маурицио Сарри предупреждал своих игроков на пресс-конференции.
"Нам нужен правильный настрой, иначе, пропустив гол, ты можешь оказаться в беде в психологическом плане. Нам нужно выйти на матч с высоком уровнем внимания", — говорил Сарри.
- 90 процентов команд команд, выигравших первый матч плей-офф Лиги Европы с перевесом минимум в три гола, проходили в следующий раунд (73/81).
- В двух последних противостояниях в плей-офф Лиги Европы, где "Динамо" уступало в первом матче, киевляне затем отыгрывались в ответном и проходили дальше.
- Последний раз "Динамо" принимало "Челси" в октябре 2015, сыграв 0:0 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
В семи из девяти матчей этого розыгрыша Лиги Европы вингер "Челси" Виллиан совершал результативное действие.
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин приболел и не мог тренироваться на этой неделе, поэтому Сарри его в Киев не взял. На появление в стартовом составе надеются воспитанники клуба Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.
АРСЕНАЛ — РЕНН 20:55 Онлайн-трансляция
"Арсенал" неприятно удивил в первом матче с "Ренном", проиграв середняку Лиги 1 со счетом 3:1. Этот результат обязывает команду Унаи Эмери забивать минимум дважды дома.
"В первые 90 минут, они победили нас, но завтра мы хотим показать здесь, что это может быть по-другому. Мы должны проявить уважение к сопернику и полностью сосредоточиться, чтобы контролировать свои эмоции и различные ситуации, которые могут возникнуть в эти 90 минут", — говорил Эмери.
- С момента появления Лиги Европы в ее нынешнем формате в сезоне 2009/10 только одна команда проходила дальше, проигрывая первый матч 3:1. То был "Фулхэм", отыгравшийся против "Ювентуса".
- Проигрывая первый матч на стадии плей-офф какого-либо европейского турнира, "Арсенал" проходил дальше лишь в трех случаях из 18.
- В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали 11 различных игроков — больше среди всех команд.
- Не считая квалификацию, "Ренн" проиграл только один из семи последних матчей на стадии плей-офф Лиги Европы / Кубка УЕФА.
- В этом розыгрыше Лиги Европы вингер "Ренна" Исмаила Сарр поучаствовал в шести голах.
С помощью апелляции "Арсенал" добился того, что нападающему Александру Лакасетту сократили дисквалификацию на этот матч. Генрих Мхитарян под вопросом. Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Данни Уэлбек по-прежнему травмированы.
14.03.2019 12:00
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Последние комментарии:
Манки, и кого вы считаете, нам стоит брать цз? Ну если Тоби реально Сульшер хочет за фиксированную сумму 25 лямов взять летом, то норм, 30 неплохой защ пойдёт, но нужен же поистине топчик. А кого брать? Кулибали тут считают калом, Де Лигт скорее в Испанию уедет, а кого ещё, я даже не знаю
(ответить)
Позволю себе порассуждать о стоимости Мане, чисто теоретически... трансфермаркт дает 85 лямов за него... разве это справедливо? Ну посмотрим за сколько Азар уйдет, я считаю Мане ну никак не дешевле... я бы даже его поставил на ступень выше Коутиньо, примерно на уровень Неймара, а это уже баснословные бабки... Есть уровень Роналду и Месси, сразу за ним на ступень ниже идет Мане, вот мое мнение, и он не старый может и прибавить... я бы за него выкуп назначил 150 млн.
(ответить)
ага, да, зрозуміленько
(ответить)
У мю лучший кипер
У ливерки лучший цз
У челси лучший опорник
У сити лучший нап
Факт.
(ответить)
зачем вообще делать анонс
турнир увроян игр 3 дивизиона с такими же командами
(ответить)
Должен быть легкий матч,удачи синие :D)
(ответить)
Если Де Лигт на самом деле так хорошо и потенциально хотя бы близок к Вирджилу, то нужно брать и класть на прогресс Гомеса и топ игру Ловрена (как бы хорош он не был, но уже стареет, при еще большей потере скорости его будут возить), а Матипа слить к ебеням.
(ответить)
Пора покупать Кулибали - и Матипо Ловренов держать только под КАЛ.
(ответить)
портовая помойка портовая помойка.
портовые обрыганы портовые обрыганы.
не забывайте эти вечные истины.
(ответить)
1. ван дейк
2. ляпорт
3. варан
(ответить)
ЛФК вынес слабейшую Баварию так себе достижение, а вот как сосали анониры Ренну, это да, произведение искусства
(ответить)
челче дроченые или калониры точеные
(ответить)
Наблюдаю за Ван Дайком тщательно весь сезон... думаю ну хоть ошибку то сделает, человек же не машина... и ВНИМАНИЕ за ВЕСЬ период наблюдения ошибок так и не увидел... была пару моментов неудач, но чтобы провалов - такого не было... это жесть господа, это роналду и месси в мире центральных защитников... даже если Ливерпуль будет состоять из уебков РФПЛ, Ван Дейк будет тащить...
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мандалиева, какие ожидания сегодня?
(ответить)
Ван Дайк безусловно лучший ЦЗ в мире, это даже не обсуждается... Какой нахуй Варан, какой нахуй Рамос... включаю тв от нехуй делать идет матч реал-барселона и именно в этот момент Рамос ставит подножку Месси и типа как не специально... впрочем ничего нового))) Абсолютно гнилой человек так и исдохнет
(ответить)
Для тех кому надо ссылки сопки и асестрим будем есть посмотреть на Синьку в Киеве https://livesport.ws/77631-dynamo_kyiv-chelsea.html
(ответить)
Сегодня праздник футбола
Сегодня ЛЕ
Настало твоё время Валера
(ответить)
Жаль Валера(bezviz) помер, а так мог бы в живую на Челси сходить.
Хотя, да и хуй с ним, с этим хохлом!
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Да не повезло Безвизу его клуб играет в Киеве, а ему дурачку мама денешку не даст на билет. Но у Безвиза есть два выхода
1- Это попросить денешку у папы,но за это надо расплатится сракой в гараже, но папа болельщик Ливерпуля
2- Это отдасться какому нибудь охранику ,чтобы пропустил на Олимпийский, но опять же пострадает срака.
Так ,что Безвиз сиди дома дрочи на синюю помойку и пиши как обычно про Ливерпуль или как говорят в народе НЕ МУЧАЙ ЖОПУ
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Матч так себе. Могли и лучше. Даже не запомнил как голы залетали, кроме 1ого. МОТМ Ван Дейк или Мане формально. Вот Ван Дейка даже не гол красит, хотя не без этого, но показательный момент в начале как он Левандовски втоптал... это жесть и космик... я даже не исключаю что это пенальти... просто за такой уровень пенки не дают)))
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