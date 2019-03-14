Клопп: "Могу написать книгу о том, насколько хорош Ван Дейк"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение защитником Виргилом Ван Дейком, который своим голом предрешил исход противостояния с "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Когда счет в матче на "Альянц Арене" был 1:1, Ван Дейк результативно замкнул подачу Джеймса Милнера с углового. Этот гол надломил "Баварию", ведь теперь ей требовалось забивать уже дважды.



Помимо успеха у чужих ворот, Ван Дейк не менее убедительно сыграл и у своих, командуя обороной "Ливерпуля". Юрген очень доволен тем, что Виргил и партнеры так мало позволили создать сопернику.



"Я могу написать книгу о его навыках, его сильных сторонах, о том, как он мне нравится и каким отличным человеком он является. Он так молод, но в то же время так зрел и так силен".



"Виргил знает, что может играть лучше, чем сегодня вечером. Мы можем играть лучше, чем сегодня вечером. Но особенно во втором тайме мы играли имеенно так, как требовалось для подобного матча", — цитирует Клоппа Sky Sports.