Саутгейт опасается недосчитаться игроков из-за финала Лиги Чемпионов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что для национальной команды станет большой проблемой, если один или два клуба Премьер-Лиги задержатся в Лиге Чемпионов до самого финала.

Как известно, этот сезон Премьер-Лиги завершится 12 мая, однако командам, которые доберутся до финалов Лиги Европы или Лиги Чемпионов, придется задержаться до 29 мая или 1 июня, соответственно.



При этом уже 6 июня сборная Англии проведет полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии, и Саутгейт опасается, что недосчитается в нем целого ряда важных игроков — особенно после того, как все четыре английских клуба прошли в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Это будет чем-то похоже на Чемпионат Мира, потому что игроки освободятся для нас в различное время. Поэтому нам придется начать подготовку уже во время этой международной паузы. Позднее прибытие игроков может вызвать неразбериху".



"Предположим, две наших команды доберутся до финала Лиги Чемпионов. В таком случае мы не увидим их игроков до понедельника, в лучшем случае, а играть первый матч нам уже в четверг".



"Полгода назад мы уже были в полуфинале (Чемпионата Мира), и это ощущалось, что как отличная возможность что-нибудь выиграть. А теперь оказывается, что в такой момент мы можем недосчитаться игроков".



"Кроме того, все вы знаете, с какими эмоциями сопряжен финал Лиги Чемпионов. Реально ли будет для таких игроков сыграть за нас в четверг вечером?"



"Мы поработаем над этим и посмотрим, как все сложится. В фундаментальном отношении наша подготовка пройдет здесь, в Англии, исключая игроков, которые задержатся в Лиге Чемпионов до самого конца".



"Всем игрокам потребуется, чтобы на время выключиться психологически. Если какие-то игроки задержатся до финала Лиги Чемпионов, мы оценим их состояние по прибытии", — цитирует Саутгейта Sky Sports.