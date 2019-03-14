Саутгейт опасается недосчитаться игроков из-за финала Лиги Чемпионов

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что для национальной команды станет большой проблемой, если один или два клуба Премьер-Лиги задержатся в Лиге Чемпионов до самого финала.

Как известно, этот сезон Премьер-Лиги завершится 12 мая, однако командам, которые доберутся до финалов Лиги Европы или Лиги Чемпионов, придется задержаться до 29 мая или 1 июня, соответственно.

При этом уже 6 июня сборная Англии проведет полуфинальный матч Лиги Наций против Голландии, и Саутгейт опасается, что недосчитается в нем целого ряда важных игроков — особенно после того, как все четыре английских клуба прошли в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет чем-то похоже на Чемпионат Мира, потому что игроки освободятся для нас в различное время. Поэтому нам придется начать подготовку уже во время этой международной паузы. Позднее прибытие игроков может вызвать неразбериху".

"Предположим, две наших команды доберутся до финала Лиги Чемпионов. В таком случае мы не увидим их игроков до понедельника, в лучшем случае, а играть первый матч нам уже в четверг".

"Полгода назад мы уже были в полуфинале (Чемпионата Мира), и это ощущалось, что как отличная возможность что-нибудь выиграть. А теперь оказывается, что в такой момент мы можем недосчитаться игроков".

"Кроме того, все вы знаете, с какими эмоциями сопряжен финал Лиги Чемпионов. Реально ли будет для таких игроков сыграть за нас в четверг вечером?"

"Мы поработаем над этим и посмотрим, как все сложится. В фундаментальном отношении наша подготовка пройдет здесь, в Англии, исключая игроков, которые задержатся в Лиге Чемпионов до самого конца".

"Всем игрокам потребуется, чтобы на время выключиться психологически. Если какие-то игроки задержатся до финала Лиги Чемпионов, мы оценим их состояние по прибытии", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Лига Наций, Лига Чемпионов, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1042

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 14.03.2019 10:56 # j-silver
    так голландцы тоже много кого могут не досчитаться, так шо не ссы

    (ответить)

  2. farot 14.03.2019 10:55 # farot
    все-равно целых 5 дней будет.
    А с учетом 2 недель подготовки к финалу это нормально.

    Просто физручина заранее солому стелит

    (ответить)

  3. chebrec 14.03.2019 10:43 # chebrec
    Чем раньше вылетят тем лучше для сборной

    (ответить)

  4. girasimus 14.03.2019 10:42 # girasimus
    Ещё есть возможность, что в ЛЕ два английских клуба дойдут до финала.

    (ответить)

  5. ingush 14.03.2019 10:24 # ingush
    Саут юродивый вещает))

    (ответить)

  6. parlor3 14.03.2019 10:19 # parlor3
    кому нафиг нужны посредственные турниры сборных?

    (ответить)

  7. ben-arfa 14.03.2019 10:08 # ben-arfa
    Ну если это будет Ливерпуль, то Голландия не досчитается своего капитана + Вейналдума. А если Тоттенхэм, то тогда пиши пропало...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: