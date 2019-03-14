Эмери призвал фанатов "Арсенала" создать "большую атмосферу" на матче с "Ренном"
Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери призвал болельщиков своего клуба создать "большую атмосферу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна".
Поражение 3:1 во Франции на прошлой неделе обязывает "канониров" забивать минимум дважды в ответном матче. По мнению Эмери, публика "Эмирейтс" способна сыграть важную роль в этом камбэке.
"Нам нужно быть сплоченными и совместно со своими болельщиками создать большую атмосферу на "Эмирейтс", чтобы помочь нам показать свою лучшую игру".
"Нам нужны болельщики, чтобы играть с большими эмоциями, но в то же время нам нужно принимать умные решения на поле, доверяясь своему разуму".
"Это два важных аспекта, которые мы должны контролировать 90 минут и, возможно, дольше. Нам нужны эмоции, а также холодная голова, и болельщикам нам в этом помогут", — цитирует Эмери Sky Sports.
14.03.2019 09:00
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ну что пушкари, 2 гола для вашей атаки не проблема! главное не паниковать и не наделать ошибок в обороне)
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