Эмери призвал фанатов "Арсенала" создать "большую атмосферу" на матче с "Ренном"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери призвал болельщиков своего клуба создать "большую атмосферу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна".

Поражение 3:1 во Франции на прошлой неделе обязывает "канониров" забивать минимум дважды в ответном матче. По мнению Эмери, публика "Эмирейтс" способна сыграть важную роль в этом камбэке.



"Нам нужно быть сплоченными и совместно со своими болельщиками создать большую атмосферу на "Эмирейтс", чтобы помочь нам показать свою лучшую игру".



"Нам нужны болельщики, чтобы играть с большими эмоциями, но в то же время нам нужно принимать умные решения на поле, доверяясь своему разуму".



"Это два важных аспекта, которые мы должны контролировать 90 минут и, возможно, дольше. Нам нужны эмоции, а также холодная голова, и болельщикам нам в этом помогут", — цитирует Эмери Sky Sports.