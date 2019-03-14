В "Тоттенхэме" ожидают, что Алдервейрелд уйдет в "Юнайтед"

"Тоттенхэм" смирился с неизбежностью ухода Тоби Алдервейрелда грядущим летом, догадываясь, что защитник отправится в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, "шпоры" еще в прошлом сезоне отчаялись склонить Тоби к новому контракту. Чтобы предотвратить уход защитника свободным агентом грядущим летом, в январе клуб был вынужден воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению на 12 месяцев его действующего соглашения.



Однако у продления контракта Алдервейрелда до 2020 года оказался побочный эффект. Дело в том, что теперь Тоби будет доступен для трансфера грядущим летом по фиксированной цене в 26 миллионов фунтов.



По информации Daily Mirror, в "Тоттенхэме" уже смирились с тем, что 30-летний бельгиец покинет клуб по окончании сезона. Интерес к Алдервейрелду проявляют "Ювентус" и "Барселона", однако главным претендентом на Тоби обещает стать "Юнайтед".



В "Юнайтед" Алдервейрелд может заменить Эрика Байи, насчет которого тренер Оле Гуннар Сульшер будет готов выслушать предложения в летнее трансферное окно.