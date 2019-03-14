Сарри недоволен состоянием поля в Киеве

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри назвал "катастрофой" состояние поля на Олимпийском стадионе в Киеве, где его команда сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против местного "Динамо".

Выиграв первую встречу с киевлянами на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0, "синие" сделали ответный матч формальностью. Однако "Челси" все еще предстоит провести эти 90 минут на поле Олимпийского стадиона при близкой к нулю температуре, что весьма напрягает Сарри.



"Это катастрофа — поле здесь оставляет желать лучшего. Думаю, оно опасно, по-настоящему опасно, и играть здесь в хороший футбол очень сложно".



"Мы должны смириться с этой ситуацией и сыграть. Другого выхода нет. Я не понимаю, почему УЕФА не обратил на это внимание. Наверное, потому, что здесь все еще зима. Мне приходилось играть здесь в сентябре, и поле было очень хорошим", — цитирует Сарри Sky Sports.