Клопп: "Абсолютно заслуженная победа"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 1:3 над "Баварией" в Лиге Чемпионов "большой и абсолютно заслуженной".
В среду вечером на "Альянц Арене" подопечные Клоппа впервые в этом розыгрыше Лиги Чемпионов сумели избежать поражения на выезде.
Именно "Ливерпуль" открыл счет в первом тайме, вскоре позволив "Баварии" сравнять счет благодаря автоголу Жоэля Матипа, однако после перерыва "красные" уверенно доказали свое превосходство и оформили выход в 1/4 финала, очень порадовав Юргена.
"В такого рода матче тебе некогда перевести дух. Это абсолютно заслуженная победа. Играть в гостях у "Баварии" всегда так сложно".
"Это большая победа. Я так горжусь парнями. Джордан Хендерсон подвернул лодыжку, но я надеюсь, это не слишком серьезно. Когда ты рано делаешь замены, это никогда не бывает хорошей вещью".
"Что касается первого года, то я хочу его пересмотреть тысячу раз! Мы так хорошо оборонялись. В предыдущих выездных матчах Лиги Чемпионов мы делали это не так хорошо".
"Виргил Ван Дейк делает игру при стандартах организованной, и он может создавать угрозу. Он очень опасен со своим ростом и мощью. Это был большой гол".
"В такого рода матче всегда случаются ошибки, но ты должен оставаться в игре. Нужно контролировать то, что ты можешь контролировать, и оставаться в игре. По игре совсем не было похоже, что "Бавария" когда-либо переигрывала нас".
"Мы забил еще два и затем могли забить еще раз, когда момент имел Мохамед Салах", — сообщил Клопп BT Sport.
14.03.2019 01:45
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Тут без б, Клоп топ.))
14.03.2019 01:34 # удалить
mc-od
Все как я и предсказывал. Адекватных колбасок с победой. Бундес лига - RIP. АПЛ - это сила, вернее, это уже бизнес машина.
По поводу жеребьевки.
Будут английские пары, чисто статистически.))
Для чисто поржать, интересно было бы увидеть Суареза и Коутиньо против Портовых. Но наверное, Колбаски выйдут против Горлума. Нам достанутся Шпоры, хотя нам особой разницы здесь нет, в этом году любого пройдем.
И да, дабы избежать разговоров, уже на этой стадии чиновнички будут вынуждены выставить Кристинку против Месси. Ну а андердоги сыграют между собой.
МС - ТТХ
МЮ - Ливер
Барса - Юве
Аякс - Порту
Можете скринить.)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69405/?c=1#c6842947
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В итоге возьмет в рот от Ювентуса, скриньте.
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