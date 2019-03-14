Клопп: "Абсолютно заслуженная победа"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 1:3 над "Баварией" в Лиге Чемпионов "большой и абсолютно заслуженной".

В среду вечером на "Альянц Арене" подопечные Клоппа впервые в этом розыгрыше Лиги Чемпионов сумели избежать поражения на выезде.



Именно "Ливерпуль" открыл счет в первом тайме, вскоре позволив "Баварии" сравнять счет благодаря автоголу Жоэля Матипа, однако после перерыва "красные" уверенно доказали свое превосходство и оформили выход в 1/4 финала, очень порадовав Юргена.



"В такого рода матче тебе некогда перевести дух. Это абсолютно заслуженная победа. Играть в гостях у "Баварии" всегда так сложно".



"Это большая победа. Я так горжусь парнями. Джордан Хендерсон подвернул лодыжку, но я надеюсь, это не слишком серьезно. Когда ты рано делаешь замены, это никогда не бывает хорошей вещью".



"Что касается первого года, то я хочу его пересмотреть тысячу раз! Мы так хорошо оборонялись. В предыдущих выездных матчах Лиги Чемпионов мы делали это не так хорошо".



"Виргил Ван Дейк делает игру при стандартах организованной, и он может создавать угрозу. Он очень опасен со своим ростом и мощью. Это был большой гол".



"В такого рода матче всегда случаются ошибки, но ты должен оставаться в игре. Нужно контролировать то, что ты можешь контролировать, и оставаться в игре. По игре совсем не было похоже, что "Бавария" когда-либо переигрывала нас".



"Мы забил еще два и затем могли забить еще раз, когда момент имел Мохамед Салах", — сообщил Клопп BT Sport.