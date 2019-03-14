"Ливерпуль" уверенно прошел "Баварию" в Лиге Чемпионов

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" стал четвертым английским представителем в четвертьфинале Лиги Чемпионов, уверенно разобравшись в ответном матче 1/8 финала против "Баварии" — 1:3.

По сравнению с воскресной победой 4:2 над "Бернли" в стартовом составе "красных" появились Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Адама Лаллану и Фабиньо.

В начале матча мяч лучше держался у "Баварии". На девятой минуте "Ливерпуль" ошибся при выходе из обороны, и Тиаго Алькантаре предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной площади — выше.

Вскоре нападающий хозяев Роберт Левандовски рухнул в чужой штрафной, но без последствий. А уже на 13-й минуте гости были вынуждены использовать первую замену, выпустив Фабиньо вместо получившего травму Хендерсона.

Дальше этого дело у мюнхенцев не пошло, а на 25-й минуте и "красные" отметились своим дальним ударом — Роберто Фирмино пробил рядом со штангой.

А спустя еще минуту "Ливерпуль" внезапно открыл счет. Садио Мане принял мяч на дальнем краю штрафной после длинного заброса, резко развернулся на 180 градусов мимо защитника и рванувшего навстречу Мануэля Нойера, а затем технично поразил опустевшие ворота — 0:1.

"Бавария" помчался отыгрываться и очень легко восстановила равновесие в счете. Поставив корпус Энди Робертсону, Серж Гнабри прострелил мяч вдоль ворот, а Жоэль Матип, пытаясь сдержать Левандовски, совершил автогол — 1:1.

Остаток тайма "Ливерпуль" провел у своих ворот, но после перерыва выпрямил спину и перехватил инициативу.

"Бавария" выглядело очень податливо и в итоге дрогнула под натиском. На 69-й минуте Виргил Ван Дейк взмыл в воздух, опередил Матса Хуммельса и кивком головы послал мяч в ворота после подачи Милнером углового — 1:2.

Теперь хозяевам вновь требовалось забивать дважды. Конечно, "Бавария" пошла атаковать, но делала это неубедительно и скорее могла пропустить еще. Так и вышло. На 84-й минуте Мохамед Салах мягко набросил мяч к дальней штанге за спину Хуммельсу, а Мане головой поразил ворота с трех метров — 1:3.

Насколько беззуба была "Бавария" на "Энфилде", настолько же беззубой командой она предстала дома. Чемпионы Бундеслиги почти ничего не создали в атаке и были уязвимы в обороне, радушно пропустив дальше "Ливерпуль".

"Бавария" (Германия) — "Ливерпуль" — 1:3 (1:1) по сумме двух матчей — 1:3

Голы: Матип 39 (авт) — Мане 26, 84, Ван Дейк 69.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 72), Родригес (Санчеш 79), Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман 61).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана 87), Вейналдум, Хендерсон (Фабиньо 13), Мане, Салах, Фирмино (Ориги 83).

Предупреждения: Алькантара, Санчеш — Фабиньо, Матип, Робертсон.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. seregaball 14.03.2019 01:55 # seregaball
    ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА,ВРАГИ THE REDS

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  2. dragon 14.03.2019 01:53 # dragon
    Так,что тут у нас...леону-страпону опять наложили маску из спeрмы на лицо,и провели шершaвым мухомором по губам. Скриньте.

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  3. leon-britton 14.03.2019 01:47 # leon-britton
    Как бы далеко не зашли колбасники, в итоге все равно обосрутся и утонут в моче. Это правило еще никто не отменял. Скриньте.

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  4. rentv 14.03.2019 01:40 # rentv
    Главное, чтобы Ливерпуль на Сити не попал.

    Если Ливерпуль и должен встретиться с Сити, то только в финале.

    Ну еще желательно, чтобы Барса отсосала у кого нибудь

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  5. lfcynwa 14.03.2019 01:40 # lfcynwa
    Всех с победой короч
    Хороший вечер, вскрываться не пришлось

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  6. royal-arsenal 14.03.2019 01:38 # royal-arsenal
    Не прогноз, а просто желание увидеть такие пары:

    Аякс - Барселона
    МС - МЮ
    Ливерпуль - Ювентус
    Порту - Тоттенхэм

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  7. alexomck 14.03.2019 01:38 # alexomck
    Барселона
    Ливерпуль
    Сити
    МЮ
    Шпоры/Юве/Аякс
    Порту

    объективно.

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  8. novocaine 14.03.2019 01:37 # novocaine
    грац адекватных лфк фанов, хорошо играли. Энивей говнари из фифа сейчас подкрутят жребий. Не удивлюсь если увижу две англ. пары уже в 1/4

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  9. mc-od 14.03.2019 01:34 # mc-od
    Все как я и предсказывал. Адекватных колбасок с победой. Бундес лига - RIP. АПЛ - это сила, вернее, это уже бизнес машина.

    По поводу жеребьевки.
    Будут английские пары, чисто статистически.))
    Для чисто поржать, интересно было бы увидеть Суареза и Коутиньо против Портовых. Но наверное, Колбаски выйдут против Горлума. Нам достанутся Шпоры, хотя нам особой разницы здесь нет, в этом году любого пройдем.
    И да, дабы избежать разговоров, уже на этой стадии чиновнички будут вынуждены выставить Кристинку против Месси. Ну а андердоги сыграют между собой.

    МС - ТТХ
    МЮ - Ливер
    Барса - Юве
    Аякс - Порту

    Можете скринить.)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  10. slash-lfc 14.03.2019 01:34 # slash-lfc
    Может хоть травма Пяткинсона даст Клоппу повод подумать, что с ним нужно завязывать.

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  11. alexomck 14.03.2019 01:34 # alexomck
    большинство считают что Сити на Шпор попадет, фапел не может ошибаться.

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  12. al-faarabi 14.03.2019 01:33 # al-faarabi
    все равно один Ювентус как батя вокруг АПЛ, не доросли еще наши

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  13. highneken 14.03.2019 01:33 # highneken
    Думаю путы барсе намешают порту или аякс
    Тотенхэм возьмет второго андердога
    Ювентусу Сити или Лфк
    Мю дадут того кто останется

    Меньше всего хочется две английские пары

    В любом случае жеребьевка будет эмоциональной

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  14. stevie-g- 14.03.2019 01:32 # stevie-g-
    А теперь заткнулись все

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  15. lampard78 14.03.2019 01:32 # lampard78
    Подсунут Ттх Ювентусу или Барсе, что б те отдохнули.

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  16. idel 14.03.2019 01:26 # idel
    А можно узнать, зачем многие свои варианты жеребьевок кидают? Тут неформальный конкурс прогнозов?

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  17. lexa-arsenal 14.03.2019 01:23 # lexa-arsenal
    За Аякс!!!!

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  18. bezviz 14.03.2019 01:22 # bezviz
    что бы хотелось добавить, так это то какая же уг игра у лузерки, столько брака, ошибок, суматохи, лишних движений, если в этой унылоте и есть толика тактики, ок это норм, но хотя бы играть красиво научились бы, хотя бы отрезками, хотя бы пасы научитесь давать, пока это команда с игрой любого середняка апл но с норм исполнителями, для нейтрального зрителя лузерка просто как г0вно будет, бавария в кризисе и то красивее и интереснее смотрелась этого пикового лузерпуля!

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  19. lexa-arsenal 14.03.2019 01:22 # lexa-arsenal
    Вперёд Англия!!!!

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  20. contrario 14.03.2019 01:21 # contrario
    МС МЮ
    Ливерпуль Тоттенхэм
    Барселона Порту
    Юве - Аякс

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