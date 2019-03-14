"Ливерпуль" уверенно прошел "Баварию" в Лиге Чемпионов
"Ливерпуль" стал четвертым английским представителем в четвертьфинале Лиги Чемпионов, уверенно разобравшись в ответном матче 1/8 финала против "Баварии" — 1:3.
По сравнению с воскресной победой 4:2 над "Бернли" в стартовом составе "красных" появились Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Адама Лаллану и Фабиньо.
В начале матча мяч лучше держался у "Баварии". На девятой минуте "Ливерпуль" ошибся при выходе из обороны, и Тиаго Алькантаре предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной площади — выше.
Вскоре нападающий хозяев Роберт Левандовски рухнул в чужой штрафной, но без последствий. А уже на 13-й минуте гости были вынуждены использовать первую замену, выпустив Фабиньо вместо получившего травму Хендерсона.
Дальше этого дело у мюнхенцев не пошло, а на 25-й минуте и "красные" отметились своим дальним ударом — Роберто Фирмино пробил рядом со штангой.
А спустя еще минуту "Ливерпуль" внезапно открыл счет. Садио Мане принял мяч на дальнем краю штрафной после длинного заброса, резко развернулся на 180 градусов мимо защитника и рванувшего навстречу Мануэля Нойера, а затем технично поразил опустевшие ворота — 0:1.
"Бавария" помчался отыгрываться и очень легко восстановила равновесие в счете. Поставив корпус Энди Робертсону, Серж Гнабри прострелил мяч вдоль ворот, а Жоэль Матип, пытаясь сдержать Левандовски, совершил автогол — 1:1.
Остаток тайма "Ливерпуль" провел у своих ворот, но после перерыва выпрямил спину и перехватил инициативу.
"Бавария" выглядело очень податливо и в итоге дрогнула под натиском. На 69-й минуте Виргил Ван Дейк взмыл в воздух, опередил Матса Хуммельса и кивком головы послал мяч в ворота после подачи Милнером углового — 1:2.
Теперь хозяевам вновь требовалось забивать дважды. Конечно, "Бавария" пошла атаковать, но делала это неубедительно и скорее могла пропустить еще. Так и вышло. На 84-й минуте Мохамед Салах мягко набросил мяч к дальней штанге за спину Хуммельсу, а Мане головой поразил ворота с трех метров — 1:3.
Насколько беззуба была "Бавария" на "Энфилде", настолько же беззубой командой она предстала дома. Чемпионы Бундеслиги почти ничего не создали в атаке и были уязвимы в обороне, радушно пропустив дальше "Ливерпуль".
"Бавария" (Германия) — "Ливерпуль" — 1:3 (1:1) по сумме двух матчей — 1:3
Голы: Матип 39 (авт) — Мане 26, 84, Ван Дейк 69.
"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 72), Родригес (Санчеш 79), Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман 61).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана 87), Вейналдум, Хендерсон (Фабиньо 13), Мане, Салах, Фирмино (Ориги 83).
Предупреждения: Алькантара, Санчеш — Фабиньо, Матип, Робертсон.
14.03.2019 00:55
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Последние комментарии:
ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА,ВРАГИ THE REDS
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Так,что тут у нас...леону-страпону опять наложили маску из спeрмы на лицо,и провели шершaвым мухомором по губам. Скриньте.
(ответить)
Как бы далеко не зашли колбасники, в итоге все равно обосрутся и утонут в моче. Это правило еще никто не отменял. Скриньте.
(ответить)
Главное, чтобы Ливерпуль на Сити не попал.
Если Ливерпуль и должен встретиться с Сити, то только в финале.
Ну еще желательно, чтобы Барса отсосала у кого нибудь
(ответить)
Всех с победой короч
Хороший вечер, вскрываться не пришлось
(ответить)
Не прогноз, а просто желание увидеть такие пары:
Аякс - Барселона
МС - МЮ
Ливерпуль - Ювентус
Порту - Тоттенхэм
(ответить)
Барселона
Ливерпуль
Сити
МЮ
Шпоры/Юве/Аякс
Порту
объективно.
(ответить)
грац адекватных лфк фанов, хорошо играли. Энивей говнари из фифа сейчас подкрутят жребий. Не удивлюсь если увижу две англ. пары уже в 1/4
(ответить)
Все как я и предсказывал. Адекватных колбасок с победой. Бундес лига - RIP. АПЛ - это сила, вернее, это уже бизнес машина.
По поводу жеребьевки.
Будут английские пары, чисто статистически.))
Для чисто поржать, интересно было бы увидеть Суареза и Коутиньо против Портовых. Но наверное, Колбаски выйдут против Горлума. Нам достанутся Шпоры, хотя нам особой разницы здесь нет, в этом году любого пройдем.
И да, дабы избежать разговоров, уже на этой стадии чиновнички будут вынуждены выставить Кристинку против Месси. Ну а андердоги сыграют между собой.
МС - ТТХ
МЮ - Ливер
Барса - Юве
Аякс - Порту
Можете скринить.)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Может хоть травма Пяткинсона даст Клоппу повод подумать, что с ним нужно завязывать.
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большинство считают что Сити на Шпор попадет, фапел не может ошибаться.
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все равно один Ювентус как батя вокруг АПЛ, не доросли еще наши
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Думаю путы барсе намешают порту или аякс
Тотенхэм возьмет второго андердога
Ювентусу Сити или Лфк
Мю дадут того кто останется
Меньше всего хочется две английские пары
В любом случае жеребьевка будет эмоциональной
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А теперь заткнулись все
(ответить)
Подсунут Ттх Ювентусу или Барсе, что б те отдохнули.
(ответить)
А можно узнать, зачем многие свои варианты жеребьевок кидают? Тут неформальный конкурс прогнозов?
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За Аякс!!!!
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что бы хотелось добавить, так это то какая же уг игра у лузерки, столько брака, ошибок, суматохи, лишних движений, если в этой унылоте и есть толика тактики, ок это норм, но хотя бы играть красиво научились бы, хотя бы отрезками, хотя бы пасы научитесь давать, пока это команда с игрой любого середняка апл но с норм исполнителями, для нейтрального зрителя лузерка просто как г0вно будет, бавария в кризисе и то красивее и интереснее смотрелась этого пикового лузерпуля!
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Вперёд Англия!!!!
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МС МЮ
Ливерпуль Тоттенхэм
Барселона Порту
Юве - Аякс
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