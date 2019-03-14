"Ливерпуль" уверенно прошел "Баварию" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" стал четвертым английским представителем в четвертьфинале Лиги Чемпионов, уверенно разобравшись в ответном матче 1/8 финала против "Баварии" — 1:3.

По сравнению с воскресной победой 4:2 над "Бернли" в стартовом составе "красных" появились Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Адама Лаллану и Фабиньо.



В начале матча мяч лучше держался у "Баварии". На девятой минуте "Ливерпуль" ошибся при выходе из обороны, и Тиаго Алькантаре предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной площади — выше.



Вскоре нападающий хозяев Роберт Левандовски рухнул в чужой штрафной, но без последствий. А уже на 13-й минуте гости были вынуждены использовать первую замену, выпустив Фабиньо вместо получившего травму Хендерсона.



Дальше этого дело у мюнхенцев не пошло, а на 25-й минуте и "красные" отметились своим дальним ударом — Роберто Фирмино пробил рядом со штангой.



А спустя еще минуту "Ливерпуль" внезапно открыл счет. Садио Мане принял мяч на дальнем краю штрафной после длинного заброса, резко развернулся на 180 градусов мимо защитника и рванувшего навстречу Мануэля Нойера, а затем технично поразил опустевшие ворота — 0:1.



"Бавария" помчался отыгрываться и очень легко восстановила равновесие в счете. Поставив корпус Энди Робертсону, Серж Гнабри прострелил мяч вдоль ворот, а Жоэль Матип, пытаясь сдержать Левандовски, совершил автогол — 1:1.



Остаток тайма "Ливерпуль" провел у своих ворот, но после перерыва выпрямил спину и перехватил инициативу.



"Бавария" выглядело очень податливо и в итоге дрогнула под натиском. На 69-й минуте Виргил Ван Дейк взмыл в воздух, опередил Матса Хуммельса и кивком головы послал мяч в ворота после подачи Милнером углового — 1:2.



Теперь хозяевам вновь требовалось забивать дважды. Конечно, "Бавария" пошла атаковать, но делала это неубедительно и скорее могла пропустить еще. Так и вышло. На 84-й минуте Мохамед Салах мягко набросил мяч к дальней штанге за спину Хуммельсу, а Мане головой поразил ворота с трех метров — 1:3.



Насколько беззуба была "Бавария" на "Энфилде", настолько же беззубой командой она предстала дома. Чемпионы Бундеслиги почти ничего не создали в атаке и были уязвимы в обороне, радушно пропустив дальше "Ливерпуль".



"Бавария" (Германия) — "Ливерпуль" — 1:3 (1:1) по сумме двух матчей — 1:3



Голы: Матип 39 (авт) — Мане 26, 84, Ван Дейк 69.



"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 72), Родригес (Санчеш 79), Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман 61).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана 87), Вейналдум, Хендерсон (Фабиньо 13), Мане, Салах, Фирмино (Ориги 83).



Предупреждения: Алькантара, Санчеш — Фабиньо, Матип, Робертсон.