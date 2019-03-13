Эшли Янг хочет сражаться за более высокие позиции, чем четвертая
Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что его команда должна бороться за более высокие позиции, чем четвертая.
Приоритетной целью Оле Гуннара Сульшера на остаток сезона, очевидно, является попадание в топ-4 Премьер-Лиги. В данный момент за две вакантных путевки в Лигу Чемпионов сражаются "Тоттенхэм", "Арсенал", "Юнайтед" и "Челси", расположенные на дистанции в четыре очка.
33-летний Янг ожидает, что эта борьба пойдет до последнего тура, а также надеется, что в следующем сезоне "Юнайтед" будет решать другие задачи.
"Конечно, я думаю, борьба за попадание в топ-4 пойдет до последнего дня, но предстоит провести еще так много матчей и разыграть так много очков".
"Если бы в октябре вы сказали, что мы будем сражаться за четвертое место, мы бы согласились оказаться там, где находимся".
"Но лично мне кажется — да и каждому в раздевалке — что клуб масштаба "Юнайтед" должен располагаться выше в лиге. Таково мое мнение".
"Однако прямо сейчас мы сосредоточены на попадании в топ-4, и мы сделаем все возможное ради этого", — цитирует Янга Daily Mirror.
13.03.2019 23:00
Просмотров: 246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уголёк снова гавна объелся?
(ответить)
Загадывать не будем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий