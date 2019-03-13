Сарри не переживает насчет слухов об Азаре и Зидане

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не переживает по поводу возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" и влияния этого фактора на будущее плеймейкера "синих" Эдена Азара.

Как известно, Азар никогда не скрывал, что Зидан является его кумиром с детства. Кроме того, Эден называл "Реал" клубом своей мечты.



Если добавить сюда нежелание бельгийца продлевать свой истекающий в следующем году контракт, то дальнейшая судьба Азара выглядит во многом предопределенной. Однако Сарри не видит повода для беспокойства.



"Думаю, вам следует спросить самого Азара насчет Зидана. В данный момент я ничего об этом не знаю. Я не разговаривал с Эденом насчет Зидана".



"Я не переживаю, потому что вы и так знаете мое мнение. Я хочу, чтобы в моей команде были только те игроки, которые хотят играть за "Челси", поэтому я не переживаю", — цитирует Сарри Sky Sports.