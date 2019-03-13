Фердинанд: "Ливерпуль" нервничает, потому что много лет ничего не выигрывал"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предположил, что "Ливерпуль" нервничает в Премьер-Лиге от того, что уже много лет не выигрывает никаких трофеев.

Ранее в марте "красные" упустили лидерство в Премьер-Лиге и теперь вынуждены догонять "Манчестер Сити", который находится в одном очке впереди.



В последнее время участились случаи, когда "Ливерпулю" явно не хватает раскрепощенности и дерзости возле чужих ворот, и Фердинанд связывает это с тем, что мерсисайдская команда ощущает тяжесть бестрофейных лет.



"Они замечательно выступают в этом сезоне, но они должны использовать свой шанс, потому что такие шансы не бывают у тебя постоянно".



"Насколько я вижу, в больших матчах "Ливерпуль" испытывает некоторую нервозность, когда пытается играть в свою игру — порой они играют с поднятым ручным тормозом".



"В их игре чувствуется небольшая тревога, и это понятно, когда ты многие годы ничего не выигрываешь".



"Меня восхищает то, каким образом этот "Ливерпуль" играет при Юргене Клоппе, но прямо сейчас они чередуют хорошие матчи с матчами не очень", — сообщил Фердинанд в эфире talkSPORT.