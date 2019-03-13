Фердинанд: "Ливерпуль" нервничает, потому что много лет ничего не выигрывал"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предположил, что "Ливерпуль" нервничает в Премьер-Лиге от того, что уже много лет не выигрывает никаких трофеев.
Ранее в марте "красные" упустили лидерство в Премьер-Лиге и теперь вынуждены догонять "Манчестер Сити", который находится в одном очке впереди.
В последнее время участились случаи, когда "Ливерпулю" явно не хватает раскрепощенности и дерзости возле чужих ворот, и Фердинанд связывает это с тем, что мерсисайдская команда ощущает тяжесть бестрофейных лет.
"Они замечательно выступают в этом сезоне, но они должны использовать свой шанс, потому что такие шансы не бывают у тебя постоянно".
"Насколько я вижу, в больших матчах "Ливерпуль" испытывает некоторую нервозность, когда пытается играть в свою игру — порой они играют с поднятым ручным тормозом".
"В их игре чувствуется небольшая тревога, и это понятно, когда ты многие годы ничего не выигрываешь".
"Меня восхищает то, каким образом этот "Ливерпуль" играет при Юргене Клоппе, но прямо сейчас они чередуют хорошие матчи с матчами не очень", — сообщил Фердинанд в эфире talkSPORT.
13.03.2019 20:00
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Последние комментарии:
Соглашусь с этим тупорезом, кстати
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Красиво обоссал, просто очень красиво.
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он прав ,Колбаса Лузеры
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Вот отчего никто из бывших игроков Ливерпуля не позволяет себе комментировать игру скама? Даже тогда когда с цыганом они были в глубочайшей клоаке - никто кроме Каррагера(для которого это работа) не позволял себе обсуждать, учить, указывать, критиковать опущенный скам. Но вот разным икспертам невиллам перданантам склоузам и иже с ними гавном не корми дай попиариться за счёт Ливерпуля..Обсуждайте гений своего нового тренера вашей бывшей помойки и не суньте свое табло не в своё дело...клоуны
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Чет бывший скам раскукарекался по поводу Ливерпуля, прям места себе не находят. Пытаются создать искусственное давление на клуб, шавки
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