Шакири жаждет сыграть против "Баварии"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что отчаянно хочет сыграть против своего бывшего клуба "Баварии" в Лиге Чемпионов.
В среду Шакири впервые возвращается на "Альянц Арену" с момента отъезда в "Интер" четыре года назад. В домашнем матче с "Баварией" Джердан так и не появился на поле и теперь надеется исправить это.
"Это будет битва двух команд топ-уровня. Для меня это лучший матч в этом розыгрыше турнира, и он будет очень напряженным".
"Я обожаю играть в Лиге Чемпионов. Мне приятно вернуться и снова играть в Лиге Чемпионов после длительного перерыва. Это другой уровень, топ-уровень".
"Как вы знаете, "Ливерпуль" очень хорошо выступил в Лиге Чемпионов в прошлом году, но мы не выиграли трофей. Сейчас у нас есть большая возможность снова продвинуться очень далеко. Но чтобы пройти дальше, мы должны победить команду топ-уровня", — цитирует Шакири Liverpool Echo.
13.03.2019 19:00
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намекает Клоппа, аль знает чего. вродь форма не очень была.
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Шакири уже даже рот раскрыл. Готов принять порцию баварских сосисок
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удивляет то,что Клопп не выпускает Шакири в основном составе и даже на замену тогда когда видно что Салах не тянет
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В результате весь матч просидит на скамейке, а мёртвый Салах будет играть.
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