Шакири жаждет сыграть против "Баварии"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что отчаянно хочет сыграть против своего бывшего клуба "Баварии" в Лиге Чемпионов.

В среду Шакири впервые возвращается на "Альянц Арену" с момента отъезда в "Интер" четыре года назад. В домашнем матче с "Баварией" Джердан так и не появился на поле и теперь надеется исправить это.



"Это будет битва двух команд топ-уровня. Для меня это лучший матч в этом розыгрыше турнира, и он будет очень напряженным".



"Я обожаю играть в Лиге Чемпионов. Мне приятно вернуться и снова играть в Лиге Чемпионов после длительного перерыва. Это другой уровень, топ-уровень".



"Как вы знаете, "Ливерпуль" очень хорошо выступил в Лиге Чемпионов в прошлом году, но мы не выиграли трофей. Сейчас у нас есть большая возможность снова продвинуться очень далеко. Но чтобы пройти дальше, мы должны победить команду топ-уровня", — цитирует Шакири Liverpool Echo.