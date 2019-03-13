Шакири жаждет сыграть против "Баварии"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что отчаянно хочет сыграть против своего бывшего клуба "Баварии" в Лиге Чемпионов.

В среду Шакири впервые возвращается на "Альянц Арену" с момента отъезда в "Интер" четыре года назад. В домашнем матче с "Баварией" Джердан так и не появился на поле и теперь надеется исправить это.

"Это будет битва двух команд топ-уровня. Для меня это лучший матч в этом розыгрыше турнира, и он будет очень напряженным".

"Я обожаю играть в Лиге Чемпионов. Мне приятно вернуться и снова играть в Лиге Чемпионов после длительного перерыва. Это другой уровень, топ-уровень".

"Как вы знаете, "Ливерпуль" очень хорошо выступил в Лиге Чемпионов в прошлом году, но мы не выиграли трофей. Сейчас у нас есть большая возможность снова продвинуться очень далеко. Но чтобы пройти дальше, мы должны победить команду топ-уровня", — цитирует Шакири Liverpool Echo.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 19:00

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  1. alexomck 13.03.2019 19:35 # alexomck
    намекает Клоппа, аль знает чего. вродь форма не очень была.

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  2. j-silver 13.03.2019 19:31 # j-silver
    Шакири уже даже рот раскрыл. Готов принять порцию баварских сосисок

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  3. martingor 13.03.2019 19:24 # martingor
    удивляет то,что Клопп не выпускает Шакири в основном составе и даже на замену тогда когда видно что Салах не тянет

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  4. suddenly 13.03.2019 19:05 # suddenly
    В результате весь матч просидит на скамейке, а мёртвый Салах будет играть.

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