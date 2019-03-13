"Боруссия" советует "Юнайтед" забыть о Санчо
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк посоветовал "Манчестер Юнайтед" забыть о вингере Джейдоне Санчо.
Лишь сегодня авторитетное издание The Independent сообщило, что Санчо стал одной из главных целей клуба с "Олд Траффорд" на летнее трансферное окно.
Утверждалось, что "красные дьяволы" готовы заплатить за 18-летнего англичанина, забившего восемь голов и отдавшего 10 результативных передач в 25 матчах этого сезона Бундеслиги, более 80 миллионов фунтов. Однако в Дортмунде другие планы на Джейдона.
"Я далек от того, чтобы назначить цену за Джейдона — даже для крупнейшего клуба в мире его трансфер был бы сложно осуществим прямо сейчас".
"В следующем сезоне Джейдон будет играть в Дортмунде. Он определенно находится в наших планах", — сообщил Цорк Bild.
13.03.2019 18:00
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