"Боруссия" советует "Юнайтед" забыть о Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк посоветовал "Манчестер Юнайтед" забыть о вингере Джейдоне Санчо.

Лишь сегодня авторитетное издание The Independent сообщило, что Санчо стал одной из главных целей клуба с "Олд Траффорд" на летнее трансферное окно.



Утверждалось, что "красные дьяволы" готовы заплатить за 18-летнего англичанина, забившего восемь голов и отдавшего 10 результативных передач в 25 матчах этого сезона Бундеслиги, более 80 миллионов фунтов. Однако в Дортмунде другие планы на Джейдона.



"Я далек от того, чтобы назначить цену за Джейдона — даже для крупнейшего клуба в мире его трансфер был бы сложно осуществим прямо сейчас".



"В следующем сезоне Джейдон будет играть в Дортмунде. Он определенно находится в наших планах", — сообщил Цорк Bild.