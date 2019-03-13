Деклан Райс вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных на отборочные матчи к Евро-2020 против Чехии и Черногории.

Как и ожидалось, Саутгейт наградил первым в карьере вызовом в английскую сборную 20-летнего полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, который, сыграв три товарищеских матча за Ирландию, в прошлом месяце объявил о своем решении представлять на международном уровне "трех львов".



Весьма иронично, что менее чем 24 часа назад Райс был признан молодым Игроком Года в Ирландии. Однако Деклан за наградой не явился, а сегодня был вызван в сборную Англии, где, как он решил, у него будет больше перспектив.



Также в национальную команду был приглашен голкипер "Бернли" Том Хитон, который свой последний матч за англичан провел еще в июне 2017.



Наконец, Саутгейт проигнорировал целый ряд игроков, чей вызов не был бы сюрпризом. Речь про Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас", Криса Смоллинга из "Манчестер Юнайтед", Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Харри Уинкс и Джесси Лингард на вызов претендовать на могли из-за травм.



Добавим, что матч против сборной Чехии англичане проведут 22 марта, а спустя три дня сразятся с черногорцами.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Чехии и Черногории



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джек Батленд ("Стоук"), Том Хитон ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба — "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер (оба — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").