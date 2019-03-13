Давид Луис близок к новому контракту с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Лус близок подписанию нового однолетнего контракта.

Перед стартом этого сезона перспективы Луиса на "Стэмфорд Бридж" выглядели довольно туманно. Давид вступал в заключительные 12 месяцев по своему контракту и не был основным игроком.



Однако назначенный главным тренером Маурицио Сарри восстановил Луиса как игрока стартового состава. В этой кампании Давид отметился уже 34 появлениями с первых минут, а в рамках Премьер-Лиги пропустил только два матча.



В следующем месяце бразильцу исполнится уже 32, однако "Челси" не хочет отпускать столь ценного игрока свободным агентом, особенно в свете трансферного запрета ФИФА.



"Думаю, я останусь. Мы ведем переговоры с клубом. Каждый знает, что я люблю этот клуб, мне комфортно здесь, и я счастлив здесь. Я очень хорошо делаю свою работу, поэтому думаю, у нас все сложится".



"У меня лучшая работа в мире, поэтому я должен быть мотивирован каждый день. Я люблю футбол — если бы я не любил футбол, я бы уже не играл", — цитирует Луиса Evening Standard.