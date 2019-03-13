Давид Луис близок к новому контракту с "Челси"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Лус близок подписанию нового однолетнего контракта.

Перед стартом этого сезона перспективы Луиса на "Стэмфорд Бридж" выглядели довольно туманно. Давид вступал в заключительные 12 месяцев по своему контракту и не был основным игроком.

Однако назначенный главным тренером Маурицио Сарри восстановил Луиса как игрока стартового состава. В этой кампании Давид отметился уже 34 появлениями с первых минут, а в рамках Премьер-Лиги пропустил только два матча.

В следующем месяце бразильцу исполнится уже 32, однако "Челси" не хочет отпускать столь ценного игрока свободным агентом, особенно в свете трансферного запрета ФИФА.

"Думаю, я останусь. Мы ведем переговоры с клубом. Каждый знает, что я люблю этот клуб, мне комфортно здесь, и я счастлив здесь. Я очень хорошо делаю свою работу, поэтому думаю, у нас все сложится".

"У меня лучшая работа в мире, поэтому я должен быть мотивирован каждый день. Я люблю футбол — если бы я не любил футбол, я бы уже не играл", — цитирует Луиса Evening Standard.


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 17:00

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  1. funkyfresh 13.03.2019 18:04 # funkyfresh
    Хорошо он работу делает... зашита в этом сезоне дно

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  2. leysan 13.03.2019 17:17 # leysan
    На 4-2-3-1 и в опорную зону его к Канте.

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  3. sellman 13.03.2019 17:15 # sellman
    Это фиаско для клуба.
    Будет как портовые шлюхи исключительно подавать надежды на трофеи, просирая по ходу сезона из-за Луиза все, что можно...

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  4. stamford-bridge 13.03.2019 17:09 # stamford-bridge
    тот случай, когда защитник с возрастом становится тупее, а не опытнее

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