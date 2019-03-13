Гвардиола опасается "Ювентуса" в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что опасается столкнуться с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

"Сити" называется одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов после неожиданного схода с дистанции "Реала" и ПСЖ, однако в борьбе за трофей все еще остается грозный "Ювентус", отказавшийся повторить печальную судьбу двух других грандов.



Проиграв первый матч "Атлетико" со счетом 2:0, в ответном накануне вечером "Ювентус" отпраздновал блестящую победу 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду и, как и "горожане", тоже вышел в 1/4 финала. Такой соперник видится Гвардиоле чрезвычайно опасным.



"Мы с "Барселоной" выиграли две Лиги Чемпионов, но в семи других случаях я как тренер этого сделать не смог. Поэтому я не "Реал". Сейчас "Реал" вылетел, но все еще остается "Ювентус".



"Если мы говорим о Криштиану Роналду, то этот парень пришел в "Ювентус", чтобы выиграть Лигу Чемпионов. На его плечах громадное давление, но он берет и забивает три гола против "Атлетико", и они проходят дальше. Благодаря таким парням ты продвигаешься по турниру".



"Мы постараемся выступить как можно лучше. Мне будет жаль, если не получится, то я смогу заверить вас, что в следующем сезоне мы попробуем снова. Это тяжелое соревнование", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.