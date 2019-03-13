"Юнайтед" предпочитает Санчо, а не Коутиньо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. А вот покупать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо "красные дьяволы" едва ли будут.

Как стало известно авторитетному изданию The Independent, недавно на "Юнайтед" вышли представители Коутиньо, чья мечта блистать в "Барселоне" разбилась о суровую реальностью.



Филиппе так и не заиграл на те 142 миллиона фунтов за которые "Барселона" его приобрела в январе прошлого года у "Ливерпуля", и грядущим летом вполне может быть выставлен на трансфер.



Однако на "Олд Траффорд" считают, что позиция, на которой выступает Коутиньо, не является приоритетной для усиления. Гораздо важнее для "дьяволов" заполучить Санчо, который играет на фланге.



Сообщается, что "Юнайтед" готов потратить на 18-летнего игрока сборной Англии более 80 миллионов фунтов Впрочем, в Дортмунде есть мысли, что через 12 месяцев Джейдон, если продолжит прогрессировать столь же впечатляющими темпами, будет стоить еще дороже.