"Юнайтед" предпочитает Санчо, а не Коутиньо

Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. А вот покупать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо "красные дьяволы" едва ли будут.

Как стало известно авторитетному изданию The Independent, недавно на "Юнайтед" вышли представители Коутиньо, чья мечта блистать в "Барселоне" разбилась о суровую реальностью.

Филиппе так и не заиграл на те 142 миллиона фунтов за которые "Барселона" его приобрела в январе прошлого года у "Ливерпуля", и грядущим летом вполне может быть выставлен на трансфер.

Однако на "Олд Траффорд" считают, что позиция, на которой выступает Коутиньо, не является приоритетной для усиления. Гораздо важнее для "дьяволов" заполучить Санчо, который играет на фланге.

Сообщается, что "Юнайтед" готов потратить на 18-летнего игрока сборной Англии более 80 миллионов фунтов Впрочем, в Дортмунде есть мысли, что через 12 месяцев Джейдон, если продолжит прогрессировать столь же впечатляющими темпами, будет стоить еще дороже.


Метки Барселона, Боруссия, Коутиньо, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 13.03.2019 16:05 # superglor
    30 лет назад взяли Гиггза из академии Сити, теперь бегают за Санчо. Ничего своего нет.

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  2. pistolero-lfc 13.03.2019 15:37 # pistolero-lfc
    админ, новости про Ливерпульчик закончились чтоле

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  3. mu-england 13.03.2019 15:37 # mu-england
    Да уже понятно что купят его... причем за любые деньги

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  4. chebrec 13.03.2019 15:31 # chebrec
    А свой молодняк?

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  5. lfcynwa 13.03.2019 15:31 # lfcynwa
    у Вудворда появляются задатки мозгов, надо же
    опасно!

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