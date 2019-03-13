Кэрролл, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Вест Хэм"

Карьера нападающего Энди Кэрролла в "Вест Хэме" может быть оборвана очередной травмой.

В начале этого сезона экс-игроку "Ливерпуля" и "Ньюкасла" потребовалась операция на лодыжке, из-за чего он пропустил пять месяцев. Эта травма стала обострением той, из-за которой он отсутствовал три месяца в начале прошлого года.



К сожалению для Кэрролла, на прошлой неделе его лодыжка вновь дала сбой. Зарабатывающий 90 тысяч фунтов футболист проходит серию медицинских тестов, чтобы установить точный характер нового повреждения.



Как сообщает Daily Mirror, существуют серьезные опасения, что Энди уже не сыграет в этом сезоне. Если это так, 30-летнему англичанину едва ли удастся заработать новый контракт взамен истекающего грядущим летом.



По информации издания, "молотобойцы" сохраняют опцию по автоматическому продлению на два года контракта Кэрролла, однако держать такого высокооплачиваемого игрока, который с начала сезона отметился лишь тремя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги, слишком накладно для клуба.