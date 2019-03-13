Алиссон: "Не могу сравнивать себя с Нойером"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что просто не может сравнивать себя с коллегой из "Баварии" Мануэлем Нойером.
Алиссон очень уверенно проводит свой дебютный сезон, сохранив уже 17 раз свои ворота на замке и помогая "красным" сражаться за титул Премьер-Лиги.
Более того, в "Ливерпуль" 26-летний бразилец переходил в статусе самого дорогого голкипера мира. Однако Алиссон все равно не берется сказать, лучше он или хуже 32-летнего Нойера, своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я не могу сравнивать себя с Нойером. Он является одним из лучших голкиперов последних 10 лет, а, возможно, самым лучшим".
"Он выиграл все, я же только в начале пути. Он является примером для подражания, а также отличным парнем. Я уже играл против него, и делать это — словно исполнение мечты для меня. Я не думаю, что могу сравнивать себя с ним", — цитирует Алиссона Daily Mail.
13.03.2019 13:15
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Последние комментарии:
Алиссон "Не могу сравнивать себя с вратарем, ведь я дыркач"
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Это правильно. Тут сначала надо достигнуть уровня легенды Кариуса.
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0 трофеев в карьере - у Ноера их больше 100.
Ты просто и ноготка не стоишь немца, бразильский неудачник.
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правильно,Нойер это дно,распиаренное дно Чноер
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Даже Бекер это понимает
Лишь глорам с фапла это невдомек
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это как сравнивать хуй с пальцем
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Ну понятное дело, Нойер эта титан и легенда, а ты пока всего лишь середняк с 0 трофеев.
Выиграй хатя бы кубок лиги для начала.
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настоящий красный, сразу видно
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