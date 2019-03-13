Алиссон: "Не могу сравнивать себя с Нойером"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что просто не может сравнивать себя с коллегой из "Баварии" Мануэлем Нойером.

Алиссон очень уверенно проводит свой дебютный сезон, сохранив уже 17 раз свои ворота на замке и помогая "красным" сражаться за титул Премьер-Лиги.

Более того, в "Ливерпуль" 26-летний бразилец переходил в статусе самого дорогого голкипера мира. Однако Алиссон все равно не берется сказать, лучше он или хуже 32-летнего Нойера, своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не могу сравнивать себя с Нойером. Он является одним из лучших голкиперов последних 10 лет, а, возможно, самым лучшим".

"Он выиграл все, я же только в начале пути. Он является примером для подражания, а также отличным парнем. Я уже играл против него, и делать это — словно исполнение мечты для меня. Я не думаю, что могу сравнивать себя с ним", — цитирует Алиссона Daily Mail.


Метки Алиссон, Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Нойер

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 13:15

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  1. el-tirador 13.03.2019 14:36 # el-tirador
    Алиссон "Не могу сравнивать себя с вратарем, ведь я дыркач"

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  2. fc-oil 13.03.2019 14:21 # fc-oil
    Это правильно. Тут сначала надо достигнуть уровня легенды Кариуса.

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  3. silva21 13.03.2019 14:10 # silva21
    0 трофеев в карьере - у Ноера их больше 100.

    Ты просто и ноготка не стоишь немца, бразильский неудачник.

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  4. whitesmoke 13.03.2019 14:03 # whitesmoke
    правильно,Нойер это дно,распиаренное дно Чноер

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  5. chebrec 13.03.2019 13:53 # chebrec
    Даже Бекер это понимает
    Лишь глорам с фапла это невдомек

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  6. lancerlancer1 13.03.2019 13:49 # lancerlancer1
    это как сравнивать хуй с пальцем

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  7. dzeko10 13.03.2019 13:33 # dzeko10
    Ну понятное дело, Нойер эта титан и легенда, а ты пока всего лишь середняк с 0 трофеев.
    Выиграй хатя бы кубок лиги для начала.

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  8. hammersmith 13.03.2019 13:30 # hammersmith
    настоящий красный, сразу видно

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