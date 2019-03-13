Алиссон: "Не могу сравнивать себя с Нойером"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что просто не может сравнивать себя с коллегой из "Баварии" Мануэлем Нойером.

Алиссон очень уверенно проводит свой дебютный сезон, сохранив уже 17 раз свои ворота на замке и помогая "красным" сражаться за титул Премьер-Лиги.



Более того, в "Ливерпуль" 26-летний бразилец переходил в статусе самого дорогого голкипера мира. Однако Алиссон все равно не берется сказать, лучше он или хуже 32-летнего Нойера, своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Я не могу сравнивать себя с Нойером. Он является одним из лучших голкиперов последних 10 лет, а, возможно, самым лучшим".



"Он выиграл все, я же только в начале пути. Он является примером для подражания, а также отличным парнем. Я уже играл против него, и делать это — словно исполнение мечты для меня. Я не думаю, что могу сравнивать себя с ним", — цитирует Алиссона Daily Mail.