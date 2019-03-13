Кариус не получает зарплату уже четыре месяца

Невзгоды голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, выступающего в аренде за "Бешикташ", продолжились. Игрок готовится судиться с турецким клубом по поводу невыплаты зарплаты.

На текущей неделе главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш жесточайшим образом раскритиковал Кариуса, усомнившись в мотивации 25-летнего немца.



Причина плохой игры Лориса может быть на поверхности. Как сообщает Bild, еще в феврале Кариус подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ", заявив, что не получает зарплату вот уже четыре месяца. Речь идет о сумме около 1 миллиона фунтов.



Утверждается, что Кариус поставил ультиматум перед "Бешикташем", потребовав погасить долг в 10-дневный срок. Это требование не было выполнено, и теперь Лорис надеется на вмешательство ФИФА.