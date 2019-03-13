Кариус не получает зарплату уже четыре месяца
Невзгоды голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, выступающего в аренде за "Бешикташ", продолжились. Игрок готовится судиться с турецким клубом по поводу невыплаты зарплаты.
На текущей неделе главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш жесточайшим образом раскритиковал Кариуса, усомнившись в мотивации 25-летнего немца.
Причина плохой игры Лориса может быть на поверхности. Как сообщает Bild, еще в феврале Кариус подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ", заявив, что не получает зарплату вот уже четыре месяца. Речь идет о сумме около 1 миллиона фунтов.
Утверждается, что Кариус поставил ультиматум перед "Бешикташем", потребовав погасить долг в 10-дневный срок. Это требование не было выполнено, и теперь Лорис надеется на вмешательство ФИФА.
13.03.2019 12:00
Просмотров: 1667
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
You'll Always Walk Alone
https://www.youtube.com/watch?v=-VfStJ2tyFw
(ответить)
Вот что делает Колбаса с игроками
(ответить)
ну что за топарик...
(ответить)
спасибо за киев
(ответить)
тварь конченная
(ответить)
вот так жизнь человека может пойти под откос из за одного неудачного вечера, жаль пацана
(ответить)
норм Кариус ссыт на соперников Челси в ЛЕ
(ответить)
Все равно он не стоит этих денег
(ответить)
Ты никогда не будешь один.
Типичные портовые лицемеры-мрази.
(ответить)
Ору)))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий