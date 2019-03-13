Кариус не получает зарплату уже четыре месяца

Лорис Кариус Невзгоды голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, выступающего в аренде за "Бешикташ", продолжились. Игрок готовится судиться с турецким клубом по поводу невыплаты зарплаты.

На текущей неделе главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш жесточайшим образом раскритиковал Кариуса, усомнившись в мотивации 25-летнего немца.

Причина плохой игры Лориса может быть на поверхности. Как сообщает Bild, еще в феврале Кариус подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ", заявив, что не получает зарплату вот уже четыре месяца. Речь идет о сумме около 1 миллиона фунтов.

Утверждается, что Кариус поставил ультиматум перед "Бешикташем", потребовав погасить долг в 10-дневный срок. Это требование не было выполнено, и теперь Лорис надеется на вмешательство ФИФА.


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1667

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Последние комментарии:




  1. mc-od 13.03.2019 12:41 # mc-od
    You'll Always Walk Alone

    https://www.youtube.com/watch?v=-VfStJ2tyFw

    (ответить)

  2. iceteam 13.03.2019 12:38 # iceteam
    Вот что делает Колбаса с игроками

    (ответить)

  3. best-fanunited 13.03.2019 12:35 # best-fanunited
    ну что за топарик...

    (ответить)

  4. narcot 13.03.2019 12:21 # narcot
    спасибо за киев

    (ответить)

  5. hammersmith 13.03.2019 12:19 # hammersmith
    тварь конченная

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  6. stamford-bridge 13.03.2019 12:08 # stamford-bridge
    вот так жизнь человека может пойти под откос из за одного неудачного вечера, жаль пацана

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  7. pistolero-lfc 13.03.2019 12:06 # pistolero-lfc
    норм Кариус ссыт на соперников Челси в ЛЕ

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  8. liverpool22 13.03.2019 12:06 # liverpool22
    Все равно он не стоит этих денег

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  9. jesus33 13.03.2019 12:04 # jesus33
    Ты никогда не будешь один.
    Типичные портовые лицемеры-мрази.

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  10. gandalf 13.03.2019 12:03 # gandalf
    Ору)))))

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