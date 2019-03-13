Анонс матча "Бавария" — "Ливерпуль"
В среду вечером "Ливерпуль" поспорит в Мюнхене с "Баварией" за путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
К ответному матчу 1/8 финала "красные" подходят, потеряв лидерство в Премьер-Лиге, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп гневно отверг предположения, что его команде стоит без борьбы покинуть Лигу Чемпионов, чтобы сосредоточиться на завоевании титула.
"Бавария" видится принципиальным соперником лично для Клоппа, забирая у дортмундской "Боруссии" Юргена лучших игроков и нанеся ему ряд болезненный поражений, в том числе в финале Лиги Чемпионов в 2013 году.
Первый матч соперников, напомним, завершился 0:0. "Ливерпуль" и "Бавария" чрезвычайно уважительно отнеслись друг к друг, что негативно сказалось на зрелищности.
Если "Ливерпуль" с момента первого матча потерял лидерство в Премьер-Лиге, то "Бавария", напротив, вскарабкалась на вершину Бундеслиги, одержав три победы подряд с 12 забитыми голами.
- 68 процентов команд, завершивших первый матч плей-офф выездной ничьей 0:0, затем проходили дальше (21 из 31).
- "Бавария" выиграла только одну из восьми встреч с "Ливерпулем" на европейской арене при двух поражениях.
- Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" и "Бавария" пересекались в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов в сезоне 1980/81, когда "красные" в полуфинале взяли верх по сумме двух матчей благодаря выездному голу (1:1).
- "Бавария" не смогла забить только в одном из 26 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов — против "Севильи" в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала.
- "Ливерпуль" проиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 3:9.
- В трех выездных матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Ливерпуль" забил только один гол, да и тот был реализованным Джеймсом Милнером пенальти против ПСЖ.
- Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 23 гола в 22 последних матчах Лиги Чемпионов на "Альянц Арене", включая девять в 10 в рамках плей-офф.
"Ливерпуль" оставил дома с мышечным повреждением полузащитника Наби Кейта. Пропускает этот выезд и Алекс Окслейд-Чемберлен, хотя он и был дозаявлен на плей-офф Лиги Чемпионов. Трент Александер-Арнольд и Джеймс Милнер снова в строю, пропустив победу 4:2 над "Бернли" в воскресенье.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 0:0
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 23:00 Онлайн-трансляция
13.03.2019 11:10
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Последние комментарии:
Отличное противостояние предвидеться грандов мирового футбола, у которых на двоих 10 кубков ЛЧ.
Это вам не с середниками катать ( Шальке 04).
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После сегодняшнего матча с Баварией диаметр анального отверстия колбасников будет составлять порядка 40 миллиметров. Скриньте.
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Команда в красном сегодня не пройдёт в 1/4.
Скриньте.
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Данило: «Ман Сити» постарается пройти в ЛЧ как можно дальше»
Защитник «Манчестер Сити» Данило дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке» (7:0, первая игра – 3:2).
«Это была хорошая игра. Прежде всего нужно отметить концентрацию и амбиции нашей команды – в первом тайме мы забили три мяча, но во втором постарались добавить еще.
Мы в четвертьфинале и постараемся пройти как можно дальше», – сказал Данило.
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Сане о разгроме «Шальке»: «Ман Сити» знает, как находить свободные зоны»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке» (7:0, первая игра – 3:2).
«Мы снова показали хорошую игру. Знали, что будет тяжело, но у нас все получилось, и сейчас мы счастливы.
В начале матча соперник хорошо держался и играл компактно, но мы знаем, что нужно делать, чтобы найти свободные зоны. И мы делали это, особенно после первого гола. Тогда мы уже точно знали, что делать.
Все знают, что мы сильная и действительно агрессивная в атаке команда. Но мы также знаем, что чем дальше проходишь, тем будет сложнее. Это очень трудный турнир с действительно сложными соперниками», – сказал Сане.
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Серхио Агуэро забивает 20+ мячей (во всех соревнованиях на клубном уровне) уже 11-й раз за последние 12 сезонов.
Лишь в сезоне 2012/13 ему не покорилась данная отметка.
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Филип Фоден: «Буду стараться прогрессировать каждый день»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке» (7:0, первая игра – 3:2).
«Каждый раз, когда выхожу на поле, просто стараюсь получать удовольствие от футбола. Я стараюсь концентрироваться и совершенствоваться. Мне нравится забивать.
В такой команде ты постоянно учишься – в раздевалке, на бровке и на поле. Я учусь каждый день. Я буду стараться прогрессировать каждый день.
В команде собраны отличные ребята и прекрасные игроки, так что мне здесь очень нравится», – сказал Фоден.
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Семь безответных мячей в ворота «Шальке» стали пятой разгромной победой каталонского наставника над немецкими клубами в Лиге чемпионов. Три разгрома одержано с «Барселоной», два ‒ с «Манчестер Сити».
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7-0, 7:1, три раза по 4:0: пять разгромов немцев командами Гвардиолы в ЛЧ
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• Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Илкай раздает из глубины свои самонаводящиеся передачи.
Маэстро!
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• Статистика матча:
Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 15 - 2
Удары в створ: 11 - 1
Созданные шансы: 15 - 1
Большие шансы: 5 - 0
Передачи: 727 - 215
Точность передач: 92% - 73%
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ормэн08, как там плагин?
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Поздравляем Фила с первым серьезным голом!
Голы в кубках - это, конечно, хорошо, но вот выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и не испортить картины - дорогого стоит!
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ювентус, играющий только в навесы, возьмёт лч, а гей - зм?(
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Ливерпуль умеет играть на результат, на контрах забьют 100% тем более щас прорвало Мане и Фирмино, Салах хорош в ассистентах. Так что и Ван Дейк тут и ТАА тут Милнер тут короч бой дадут такой что Альянц Арена запомнит ещё
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Алиссон: "Клопп относится к нам как к своим свиньям"
Источник: http://fapl.ru/
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Лучший вариант для всех адекватных людей - это проход бестрофейника с обилем травм, хорошо бы порвались кресты у вандика, фирмины и еще какого-нибудь портового.
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Просто сравним заинтересованность пусть даже местной фауны в сегодняшнем матче супер топов и вчерашней помойки, на которую все клали здоровенный болт несмотря на обилие голов)
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Наконец то КОРОЛИ играют !!!!
Вперед, ЛИВЕРПУЛЬ !!
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• Суммарная победа «Манчестер Сити» над «Шальке» с разницей в 8 мячей (10-2) является самой крупной для английского клуба в истории плей-офф Лиги Чемпионов.
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