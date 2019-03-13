Анонс матча "Бавария" — "Ливерпуль"

В среду вечером "Ливерпуль" поспорит в Мюнхене с "Баварией" за путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

К ответному матчу 1/8 финала "красные" подходят, потеряв лидерство в Премьер-Лиге, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп гневно отверг предположения, что его команде стоит без борьбы покинуть Лигу Чемпионов, чтобы сосредоточиться на завоевании титула.



"Бавария" видится принципиальным соперником лично для Клоппа, забирая у дортмундской "Боруссии" Юргена лучших игроков и нанеся ему ряд болезненный поражений, в том числе в финале Лиги Чемпионов в 2013 году.



Первый матч соперников, напомним, завершился 0:0. "Ливерпуль" и "Бавария" чрезвычайно уважительно отнеслись друг к друг, что негативно сказалось на зрелищности.



Если "Ливерпуль" с момента первого матча потерял лидерство в Премьер-Лиге, то "Бавария", напротив, вскарабкалась на вершину Бундеслиги, одержав три победы подряд с 12 забитыми голами.



- 68 процентов команд, завершивших первый матч плей-офф выездной ничьей 0:0, затем проходили дальше (21 из 31).



- "Бавария" выиграла только одну из восьми встреч с "Ливерпулем" на европейской арене при двух поражениях.



- Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" и "Бавария" пересекались в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов в сезоне 1980/81, когда "красные" в полуфинале взяли верх по сумме двух матчей благодаря выездному голу (1:1).



- "Бавария" не смогла забить только в одном из 26 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов — против "Севильи" в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала.



- "Ливерпуль" проиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 3:9.



- В трех выездных матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Ливерпуль" забил только один гол, да и тот был реализованным Джеймсом Милнером пенальти против ПСЖ.



- Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 23 гола в 22 последних матчах Лиги Чемпионов на "Альянц Арене", включая девять в 10 в рамках плей-офф.



"Ливерпуль" оставил дома с мышечным повреждением полузащитника Наби Кейта. Пропускает этот выезд и Алекс Окслейд-Чемберлен, хотя он и был дозаявлен на плей-офф Лиги Чемпионов. Трент Александер-Арнольд и Джеймс Милнер снова в строю, пропустив победу 4:2 над "Бернли" в воскресенье.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 0:0

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 23:00 Онлайн-трансляция