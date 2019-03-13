Маттеус предупредил "Баварию" насчет атакующей мощи "Ливерпуля"

Роберто Фирмино и Мохамед Салах Легенда "Баварии" Лотар Маттеус предупредил, что для мюнхенцев было бы слишком опасно сыграть в атакующий футбол против "Ливерпуля" дома.

В среду вечером "Бавария" и "Ливерпуль" определят судьбу путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов, до этого сыграв 0:0 на "Энфилде".

В первом матче "Бавария" была чрезвычайно осторожна, сыграв компактно и сведя риск к минимуму. По мнению Маттеуса, сильно отходить от этой стратегии не стоит ввиду грозной атакующей мощи "красных".

"На первый взгляд, 0:0 — это достойный результат, но, конечно, "Бавария" не забила на выезде, а от этого еще опаснее, когда ты играешь против "Ливерпуля", который таит в себе огромную угрозу в атаке".

"Бавария" должна найти правильный баланс, не пропустив и забив самой. Это все, что им необходимо".

"Баланс очень важен — и также очень опасен: небольшой перекос в сторону атаки, и "Ливерпуль" сможет этим воспользоваться. Если ты будешь слишком обороняться, это ударит по атакующей мощи "Баварии".

"Бавария" должны попытаться как-нибудь забить, потому что я не верю, что в такого рода матче ты можешь играть на 0:0", — цитирует Маттеуса Sky Sports.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Маттеус

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 13.03.2019 12:03 # pistolero-lfc
    на прошлой неделе сыграли без Ван Дейка и не пропустили, сегодня с ним должны нагибать немецкие сосиски

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  2. alexomck 13.03.2019 12:00 # alexomck
    помним этого лузера.

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  3. chebrec 13.03.2019 11:52 # chebrec
    Камон ребята
    Камон красиво

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  4. silva77 13.03.2019 11:23 # silva77
    Оффтоп

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  5. mancityman 13.03.2019 11:03 # mancityman
    eeeeeeeeeeee rock

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