Маттеус предупредил "Баварию" насчет атакующей мощи "Ливерпуля"

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус предупредил, что для мюнхенцев было бы слишком опасно сыграть в атакующий футбол против "Ливерпуля" дома.

В среду вечером "Бавария" и "Ливерпуль" определят судьбу путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов, до этого сыграв 0:0 на "Энфилде".



В первом матче "Бавария" была чрезвычайно осторожна, сыграв компактно и сведя риск к минимуму. По мнению Маттеуса, сильно отходить от этой стратегии не стоит ввиду грозной атакующей мощи "красных".



"На первый взгляд, 0:0 — это достойный результат, но, конечно, "Бавария" не забила на выезде, а от этого еще опаснее, когда ты играешь против "Ливерпуля", который таит в себе огромную угрозу в атаке".



"Бавария" должна найти правильный баланс, не пропустив и забив самой. Это все, что им необходимо".



"Баланс очень важен — и также очень опасен: небольшой перекос в сторону атаки, и "Ливерпуль" сможет этим воспользоваться. Если ты будешь слишком обороняться, это ударит по атакующей мощи "Баварии".



"Бавария" должны попытаться как-нибудь забить, потому что я не верю, что в такого рода матче ты можешь играть на 0:0", — цитирует Маттеуса Sky Sports.