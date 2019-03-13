Маттеус предупредил "Баварию" насчет атакующей мощи "Ливерпуля"
Легенда "Баварии" Лотар Маттеус предупредил, что для мюнхенцев было бы слишком опасно сыграть в атакующий футбол против "Ливерпуля" дома.
В среду вечером "Бавария" и "Ливерпуль" определят судьбу путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов, до этого сыграв 0:0 на "Энфилде".
В первом матче "Бавария" была чрезвычайно осторожна, сыграв компактно и сведя риск к минимуму. По мнению Маттеуса, сильно отходить от этой стратегии не стоит ввиду грозной атакующей мощи "красных".
"На первый взгляд, 0:0 — это достойный результат, но, конечно, "Бавария" не забила на выезде, а от этого еще опаснее, когда ты играешь против "Ливерпуля", который таит в себе огромную угрозу в атаке".
"Бавария" должна найти правильный баланс, не пропустив и забив самой. Это все, что им необходимо".
"Баланс очень важен — и также очень опасен: небольшой перекос в сторону атаки, и "Ливерпуль" сможет этим воспользоваться. Если ты будешь слишком обороняться, это ударит по атакующей мощи "Баварии".
"Бавария" должны попытаться как-нибудь забить, потому что я не верю, что в такого рода матче ты можешь играть на 0:0", — цитирует Маттеуса Sky Sports.
13.03.2019 11:00
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на прошлой неделе сыграли без Ван Дейка и не пропустили, сегодня с ним должны нагибать немецкие сосиски
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помним этого лузера.
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Камон ребята
Камон красиво
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Оффтоп
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eeeeeeeeeeee rock
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