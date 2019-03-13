Алиссон: "Клопп относится к нам как к своим сыновьям"

Алиссон и Юрген Клопп Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что главный тренер Юрген Клопп относится к своим игрокам как к сыновьям.

Прошлым летом Алиссон перешел к "красным" из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира, хотя этот рекорд и не продержался долго — 67 миллионов фунтов.

Адаптироваться на новом месте и справиться с давлением от внушительного ценника первому номеру сборной Бразилии помогло чуткое отношение со стороны Клоппа, которого он считает особенной личностью для атмосферы внутри клуба.

"Он отличный парень. Он очень хорош в том, как он взаимодействует с людьми. Он относится к нам как к своим сыновьям, для него все равны в раздевалке, в том числе персонал. Это делает его особенным человеком для нас".

"Он забавный малый, но когда приходит время работать, он становится серьезен и полон страсти к футболу. Эту страсть он перейдет мне и моим партнерам по команде во время игры, и это очень хорошо", — цитирует Алиссона Sky Sports.


Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 10:00

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  1. livapu19 13.03.2019 10:42 # livapu19
    Супер атмосфера в команде, всё благодаря Клоппу

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  2. chebrec 13.03.2019 10:31 # chebrec
    Бекер его любимый сын

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  3. spartan 13.03.2019 10:20 # spartan
    день Клоппа

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  4. largo-winch 13.03.2019 10:17 # largo-winch
    Сегодня день Ливерпуля на фапле

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  5. firmino9 13.03.2019 10:04 # firmino9
    2 топаря. Удачи сегодня!

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