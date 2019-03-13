Алиссон: "Клопп относится к нам как к своим сыновьям"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что главный тренер Юрген Клопп относится к своим игрокам как к сыновьям.

Прошлым летом Алиссон перешел к "красным" из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира, хотя этот рекорд и не продержался долго — 67 миллионов фунтов.



Адаптироваться на новом месте и справиться с давлением от внушительного ценника первому номеру сборной Бразилии помогло чуткое отношение со стороны Клоппа, которого он считает особенной личностью для атмосферы внутри клуба.



"Он отличный парень. Он очень хорош в том, как он взаимодействует с людьми. Он относится к нам как к своим сыновьям, для него все равны в раздевалке, в том числе персонал. Это делает его особенным человеком для нас".



"Он забавный малый, но когда приходит время работать, он становится серьезен и полон страсти к футболу. Эту страсть он перейдет мне и моим партнерам по команде во время игры, и это очень хорошо", — цитирует Алиссона Sky Sports.