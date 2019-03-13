Клопп: "Ливерпулю" нужны деньги от Лиги Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб нуждается в деньгах от участия в Лиге Чемпионов.

Добравшись до финала в прошлом розыгрыше элитного европейского турнира, "красные" получили 72 миллиона фунтов призовых от УЕФА, а по итогам финансового года смогли отразить рекордную прибыль в размере 125 млн. фунтов, до вычета налогов.



Если бы не успехи на европейской арене, "Ливерпулю", возможно, не удалось бы приобрести голкипера Алиссона, потому что мерсисайдский клуб старается жить по средствам и не лезет в карман к своему владельцу. Учитывая это, Клопп видит Лигу Чемпионов как возможность хорошо заработать.



"Мы должны постоянно участвовать в Лиге Чемпионов. Благодаря этому ты обеспечиваешь себе деньги, чтобы продвигаться вперед шаг за шагом".



"Когда мы обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв в декабре "Наполи", я даже не знаю, сколько денег нам принесла та отдельная победа, но точно — много (10.7 млн. фунтов за победу в матче и выход в 1/8 финала). До матча у меня ни на секунду не было мыслей: "О боже, мы должны заработать эти деньги для клуба". Но после матча у нас было ощущение: "Вау, это приличная сумма".



"Это соревнование, где на тебя сыпятся деньги, и мы должны постараться задержаться в нем как можно дольше, потому что нам нужно делать свой клуб сильнее".



"Мы не можем постоянно просить о деньгах — большую часть мы должны зарабатывать сами тем футболом, в который мы играем. Именно это и позволяет Лига Чемпионов. Если у нас получится пройти дальше, это будет отличный вечер. Если нет, это не конец света, но я всегда верю в лучшее", — цитирует Клоппа The Guardian.