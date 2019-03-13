Клопп: "Ливерпулю" нужны деньги от Лиги Чемпионов"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб нуждается в деньгах от участия в Лиге Чемпионов.

Добравшись до финала в прошлом розыгрыше элитного европейского турнира, "красные" получили 72 миллиона фунтов призовых от УЕФА, а по итогам финансового года смогли отразить рекордную прибыль в размере 125 млн. фунтов, до вычета налогов.

Если бы не успехи на европейской арене, "Ливерпулю", возможно, не удалось бы приобрести голкипера Алиссона, потому что мерсисайдский клуб старается жить по средствам и не лезет в карман к своему владельцу. Учитывая это, Клопп видит Лигу Чемпионов как возможность хорошо заработать.

"Мы должны постоянно участвовать в Лиге Чемпионов. Благодаря этому ты обеспечиваешь себе деньги, чтобы продвигаться вперед шаг за шагом".

"Когда мы обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв в декабре "Наполи", я даже не знаю, сколько денег нам принесла та отдельная победа, но точно — много (10.7 млн. фунтов за победу в матче и выход в 1/8 финала). До матча у меня ни на секунду не было мыслей: "О боже, мы должны заработать эти деньги для клуба". Но после матча у нас было ощущение: "Вау, это приличная сумма".

"Это соревнование, где на тебя сыпятся деньги, и мы должны постараться задержаться в нем как можно дольше, потому что нам нужно делать свой клуб сильнее".

"Мы не можем постоянно просить о деньгах — большую часть мы должны зарабатывать сами тем футболом, в который мы играем. Именно это и позволяет Лига Чемпионов. Если у нас получится пройти дальше, это будет отличный вечер. Если нет, это не конец света, но я всегда верю в лучшее", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1761

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Последние комментарии:




  1. imfake 13.03.2019 10:41 # imfake
    в новости ниже он говорит, что был бы не прощен портовыми выкидышами в случае вылета, а теперь выясняется, что все упирается в налик лоль

    короче понятно, меркантильная шлюха этот ваш клоп

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  2. livapu19 13.03.2019 10:40 # livapu19
    Для тех, кто не понял: Клопп завуалированно окропил мешков типа Манчестер Сити, ПСЖ и т.д.

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  3. girasimus 13.03.2019 09:58 # girasimus
    Прагматик.

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  4. chebrec 13.03.2019 09:48 # chebrec
    У МС займите

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  5. tra-hall 13.03.2019 09:36 # tra-hall
    Ну чо сковзеры, сегодня в ракитич?

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  6. hammersmith 13.03.2019 09:20 # hammersmith
    ехехехе, а сосовзеры думали, что трофей)0

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  7. electric 13.03.2019 09:06 # electric
    Как же тонко спустил на лысого шарлатана. Цыгане даже из-под шконок боятся вылезть!
    Просто Клопп-топ.

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  8. mr-tsoy 13.03.2019 09:01 # mr-tsoy
    Всем бабки не помешают))

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