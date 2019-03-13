Гвардиола надеется, что "Бавария" выбьет "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что желает победы "Баварии" в противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером в Мюнхене выяснится, присоединится ли "Ливерпуль" к компании "Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Красным" предстоит сыграть с "Баварией" после 0:0 в первом матче. Гвардиола надеется, что здесь удача будет способствовать его бывшей команде.

"Прошу прощения у людей из Англии, но я хочу победы "Баварии". Я являюсь большим поклонником этого клуба, я люблю Мюнхен и всех людей оттуда. Я бы хотел, чтобы "Бавария" прошла дальше, но это будет непросто. Это будет очень требовательная игра для обеих команд".

"В последние 10 лет испанские команды доминировали в Лиге Чемпионов. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" много раз добирались до финала. Теперь "Реал" и "Атлетико" вылетели. Надеюсь, "Барселона" пройдет дальше. Для английского футбола невероятно, что в четвертьфинале будут три английских команды и, возможно, "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 13.03.2019 08:46 # blackdreamer
    лучше обоссать лысого в финале
    бесценно

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  2. j-silver 13.03.2019 08:36 # j-silver
    Для английского футбола невероятно, что в четвертьфинале будут три английских команды и, возможно, "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Independent.

    теперь да, невероятно, а было время, когда три английских команды играли в полуфинале лч и это никого не удивляло особо.

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  3. valiverpool 13.03.2019 08:30 # valiverpool
    как такое сыкло может быть тренером вообще....хотя, да...я забыл, кого лысый тренирует

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  4. lfc-in-my-heart 13.03.2019 08:22 # lfc-in-my-heart
    Реально будет ор, если попадут на ливерпуль и вылетит в 1/4, боже) Личные сучки!

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  5. pistolero-lfc 13.03.2019 08:20 # pistolero-lfc
    мде)
    просто
    0
    0 финалов ЛЧ
    0

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  6. makaku 13.03.2019 08:14 # makaku
    Не хочет чтобы как в 2018ом было))

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  7. foden 13.03.2019 08:08 # foden
    Ор конечно , что самый неудобный соперник в мире для нас - это ливерпуль

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  8. mikkiynwa 13.03.2019 08:04 # mikkiynwa
    По привычке обосым этого лоха, если Баварию пройдём

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  9. scauzer11 13.03.2019 08:03 # scauzer11
    Хосепушка харе про Ливерпуль пиздеть в каждой вьюхе, понимаю конечно что ты ссышь в ЛЧ попасть на Ливерпуль но хватит уже )))

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  10. chebrec 13.03.2019 08:03 # chebrec
    Лысый шарлатан уже очкует

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