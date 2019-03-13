Гвардиола надеется, что "Бавария" выбьет "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что желает победы "Баварии" в противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером в Мюнхене выяснится, присоединится ли "Ливерпуль" к компании "Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



"Красным" предстоит сыграть с "Баварией" после 0:0 в первом матче. Гвардиола надеется, что здесь удача будет способствовать его бывшей команде.



"Прошу прощения у людей из Англии, но я хочу победы "Баварии". Я являюсь большим поклонником этого клуба, я люблю Мюнхен и всех людей оттуда. Я бы хотел, чтобы "Бавария" прошла дальше, но это будет непросто. Это будет очень требовательная игра для обеих команд".



"В последние 10 лет испанские команды доминировали в Лиге Чемпионов. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" много раз добирались до финала. Теперь "Реал" и "Атлетико" вылетели. Надеюсь, "Барселона" пройдет дальше. Для английского футбола невероятно, что в четвертьфинале будут три английских команды и, возможно, "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Independent.