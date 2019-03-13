Гвардиола надеется, что "Бавария" выбьет "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что желает победы "Баварии" в противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В среду вечером в Мюнхене выяснится, присоединится ли "Ливерпуль" к компании "Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Красным" предстоит сыграть с "Баварией" после 0:0 в первом матче. Гвардиола надеется, что здесь удача будет способствовать его бывшей команде.
"Прошу прощения у людей из Англии, но я хочу победы "Баварии". Я являюсь большим поклонником этого клуба, я люблю Мюнхен и всех людей оттуда. Я бы хотел, чтобы "Бавария" прошла дальше, но это будет непросто. Это будет очень требовательная игра для обеих команд".
"В последние 10 лет испанские команды доминировали в Лиге Чемпионов. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" много раз добирались до финала. Теперь "Реал" и "Атлетико" вылетели. Надеюсь, "Барселона" пройдет дальше. Для английского футбола невероятно, что в четвертьфинале будут три английских команды и, возможно, "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Independent.
13.03.2019 08:00
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Последние комментарии:
лучше обоссать лысого в финале
бесценно
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Для английского футбола невероятно, что в четвертьфинале будут три английских команды и, возможно, "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу The Independent.
теперь да, невероятно, а было время, когда три английских команды играли в полуфинале лч и это никого не удивляло особо.
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как такое сыкло может быть тренером вообще....хотя, да...я забыл, кого лысый тренирует
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Реально будет ор, если попадут на ливерпуль и вылетит в 1/4, боже) Личные сучки!
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мде)
просто
0
0 финалов ЛЧ
0
(ответить)
Не хочет чтобы как в 2018ом было))
(ответить)
Ор конечно , что самый неудобный соперник в мире для нас - это ливерпуль
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По привычке обосым этого лоха, если Баварию пройдём
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Хосепушка харе про Ливерпуль пиздеть в каждой вьюхе, понимаю конечно что ты ссышь в ЛЧ попасть на Ливерпуль но хватит уже )))
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Лысый шарлатан уже очкует
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