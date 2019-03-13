Де Брюйне: "Я был фанатом "Ливерпуля"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что в детстве был фанатом "Ливерпуля".
В этом сезоне "горожане" ведут жесточайшую борьбу с "красными", которые жаждут во что бы то ни стало завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.
За восемь туров до финиша "Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко, и если Де Брюйне поможет "горожанам" защитить титул, то сильно расстроит часть своей семьи.
"Я был фанатом "Ливерпуля". Часть моей семья, которая живет в Англии, поголовно является болельщиками "Ливерпуля", поэтому и я сам бы таким".
"Я обожал Майкла Оуэна, потому что я был так же мал и быстр, как он. В то время я сравнивал себя с ним. Также мне нравились Зидан и Роналдиньо, очень техничные игроки", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.
13.03.2019 07:00
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Последние комментарии:
Самые лучшие игроки и легенда Мансити являются фанатами Ливерпуля. Не удивлюсь, если Гвардиола тоже думает, что тренирует Ливерпуль.
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кстати, КДБ - единственный из МС, кто вьюхи адекватные давал насчёт ЛФК..респект его семье
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Ну не за сити же болеть, лол
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Бывших фанатов не бывает
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Пол состава наёмников болеет за ливерпуль. Боже, поэтому у Пепа паранойя? Если просрет ливерпулю чемп может и вскрыться бедолага
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Зидан, кококо,))) собака такая) в Реалт таки собрался. В принципе Канте-Бе Дрюйне-Ерикссен центр был бы Ебическим карасём у реала
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Бе Дрюйне
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Он фанат «Ливерпуля». Что-что?
«Агуэро – настоящая легенда «Манчестер Сити». Он многое сделал для клуба и, надеюсь, будет с нами как можно дольше», – подчеркивает Гвардиола.
Цифрами и преданностью Агуэро давно вошел в историю «Сити». Но с детства он топил за «Ливерпуль». Серхио регулярно смотрел матчи мерсисайдцев, постоянно выбирал их на приставке, любовался Майклом Оуэном и безумствовал после исторической победы над «Миланом» в финале Лиги чемпионов 2005 года.
«Я был фанатом «Ливерпуля» столько, сколько себя помню. Это мечта, чтобы выступать там», – говорил Агуэро еще в 2006 году до переезда в Европу.
Спустя 13 лет у фанатов «Ман Сити» вряд ли есть поводы для ревности.
https://bombardir.ru/articles/455782-Aguero-bog-Man-Siti-No-posle-etogo-teksta-ego-polyubyat-voobsche-vse
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Да тут все "фанаты" МС на сайте такие)
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Вот это поворот!!!
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Норм обоссал мочастер шити.
До покупки шейхами Сити даже не слышал об этом мусорном ведре
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