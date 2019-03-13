Де Брюйне: "Я был фанатом "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что в детстве был фанатом "Ливерпуля".

В этом сезоне "горожане" ведут жесточайшую борьбу с "красными", которые жаждут во что бы то ни стало завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.



За восемь туров до финиша "Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко, и если Де Брюйне поможет "горожанам" защитить титул, то сильно расстроит часть своей семьи.



"Я был фанатом "Ливерпуля". Часть моей семья, которая живет в Англии, поголовно является болельщиками "Ливерпуля", поэтому и я сам бы таким".



"Я обожал Майкла Оуэна, потому что я был так же мал и быстр, как он. В то время я сравнивал себя с ним. Также мне нравились Зидан и Роналдиньо, очень техничные игроки", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.