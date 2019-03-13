Де Брюйне: "Я был фанатом "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд и Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что в детстве был фанатом "Ливерпуля".

В этом сезоне "горожане" ведут жесточайшую борьбу с "красными", которые жаждут во что бы то ни стало завоевать свой первый чемпионский титул в эру Премьер-Лиги.

За восемь туров до финиша "Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко, и если Де Брюйне поможет "горожанам" защитить титул, то сильно расстроит часть своей семьи.

"Я был фанатом "Ливерпуля". Часть моей семья, которая живет в Англии, поголовно является болельщиками "Ливерпуля", поэтому и я сам бы таким".

"Я обожал Майкла Оуэна, потому что я был так же мал и быстр, как он. В то время я сравнивал себя с ним. Также мне нравились Зидан и Роналдиньо, очень техничные игроки", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.


Метки Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 13.03.2019 08:37 # pistolero-lfc
    Самые лучшие игроки и легенда Мансити являются фанатами Ливерпуля. Не удивлюсь, если Гвардиола тоже думает, что тренирует Ливерпуль.

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  2. valiverpool 13.03.2019 08:35 # valiverpool
    кстати, КДБ - единственный из МС, кто вьюхи адекватные давал насчёт ЛФК..респект его семье

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  3. makaku 13.03.2019 08:30 # makaku
    Ну не за сити же болеть, лол

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  4. lfc4eva 13.03.2019 08:27 # lfc4eva
    Бывших фанатов не бывает

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  5. lfc-in-my-heart 13.03.2019 08:26 # lfc-in-my-heart
    Пол состава наёмников болеет за ливерпуль. Боже, поэтому у Пепа паранойя? Если просрет ливерпулю чемп может и вскрыться бедолага

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  6. tra-hall 13.03.2019 07:50 # tra-hall
    Зидан, кококо,))) собака такая) в Реалт таки собрался. В принципе Канте-Бе Дрюйне-Ерикссен центр был бы Ебическим карасём у реала

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  7. tra-hall 13.03.2019 07:47 # tra-hall
    Бе Дрюйне

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  8. tigerpool 13.03.2019 07:19 # tigerpool
    Он фанат «Ливерпуля». Что-что?
    «Агуэро – настоящая легенда «Манчестер Сити». Он многое сделал для клуба и, надеюсь, будет с нами как можно дольше», – подчеркивает Гвардиола.

    Цифрами и преданностью Агуэро давно вошел в историю «Сити». Но с детства он топил за «Ливерпуль». Серхио регулярно смотрел матчи мерсисайдцев, постоянно выбирал их на приставке, любовался Майклом Оуэном и безумствовал после исторической победы над «Миланом» в финале Лиги чемпионов 2005 года.

    «Я был фанатом «Ливерпуля» столько, сколько себя помню. Это мечта, чтобы выступать там», – говорил Агуэро еще в 2006 году до переезда в Европу.

    Спустя 13 лет у фанатов «Ман Сити» вряд ли есть поводы для ревности.

    https://bombardir.ru/articles/455782-Aguero-bog-Man-Siti-No-posle-etogo-teksta-ego-polyubyat-voobsche-vse

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  9. xin 13.03.2019 07:19 # xin
    Да тут все "фанаты" МС на сайте такие)

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  10. chebrec 13.03.2019 07:04 # chebrec
    Вот это поворот!!!

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  11. mikkiynwa 13.03.2019 07:03 # mikkiynwa
    Норм обоссал мочастер шити.

    До покупки шейхами Сити даже не слышал об этом мусорном ведре

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