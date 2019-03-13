"Сити" раздавил "Шальке-04" на пути в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу за все время выступлений в Лиге Чемпионов, сокрушив "Шальке-04" со счетом 7:0 и выйдя в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно победы 3:1 над "Уотфордом" в субботу в старте у "горожан" появились Эмерик Лапорт, Данило и Лерой Сане, заменив Венсана Компани, Николаса Отаменди и Рияда Махреза.



В начале матча хозяева не демонстрировали какого-либо натиска, а гости достаточно уверенно оборонялись. Зрители смогли насладиться лишь одним опасным моментом, когда на 14-й минуте Серхио Агуэро с близкого расстояния замыкал прострел Рахима Стерлинга вдоль ворот, но попал в штангу.



Отделавшись испугом, "Шальке-04" продолжил оборонять свои ворота — а затем ошибся. На 32-й минуте Джеффри Брума завалил Бернарду Силву в штрафной, позволив Серхио Агуэро открыть счет с пенальти — 1:0.



Спустя три минуты Агуэро уже забил с игры. Стерлинг сделал пас пяткой на Серхио, а тот принял мяч, выстоял в борьбе с защитником и нанес удар между ног голкиперу — 2:0. Система VAR подтвердила, что несколькими секундами ранее Рахим избежал офсайда.



Пока соперник приходил в себя, "горожане" сделали счет разгромным. На 42-й минуте Александр Зинченко хорошим пасом нашел на дальнем краю штрафной Сане, а тот хлестко пробил низом с левой ноги — 3:0.



В начале второго тайма Сане еще раз поразил ворота своей бывшей команды, но гол не был засчитан из-за офсайда. Спустя три минуты Лерой прострелил с левого фланга на Стерлинга, и тот не промахнулся — 4:0. В случае с голом Рахима тоже были подозрения на положение вне игры, однако система VAR их развеяла.



"Шальке-04" находился в глубоком нокауте, совершенно перестав сопротивляться "Сити". На 71-й минуте Бернарду Силва спокойно пробил из центра штрафной после прострела Сане — 5:0.



На 78-й минуте отличился и вышедший на замену Фил Фоден технично обойдя голкипера — 6:0. Однако это был еще не конец. На 84-й минуте Габриэль Жезус, также появившийся со скамейки, неотразимо пробил с линии штрафной — 7:0.



"Сити" кровожадно разобрался над беспомощным соперником, заставив удивляться, почему таким сложным получился первый матч. Так или иначе, "горожане" проходят дальше и ждут остальные участников 1/4 финала.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Шальке-04" (Германия) — 7:0 (3:0) по сумме двух матчей — 10:2



Голы: Агуэро 35 (пен), 38, Сане 42, Стерлинг 56, Бернарду Силва 71, Фоден 78, Жезус 84.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило, Лапорт (Дельф 72), Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва (Фоден 64), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус 64).



"Шальке-04": Ферманн, Маккенни (Мендиль 74), Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер (Тойхерт 79), Очипка, Сане, Брума, Эмболо (Скжибски 69).



Предупреждения: Данило, Зинченко — Брума.