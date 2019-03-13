"Сити" раздавил "Шальке-04" на пути в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу за все время выступлений в Лиге Чемпионов, сокрушив "Шальке-04" со счетом 7:0 и выйдя в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Относительно победы 3:1 над "Уотфордом" в субботу в старте у "горожан" появились Эмерик Лапорт, Данило и Лерой Сане, заменив Венсана Компани, Николаса Отаменди и Рияда Махреза.
В начале матча хозяева не демонстрировали какого-либо натиска, а гости достаточно уверенно оборонялись. Зрители смогли насладиться лишь одним опасным моментом, когда на 14-й минуте Серхио Агуэро с близкого расстояния замыкал прострел Рахима Стерлинга вдоль ворот, но попал в штангу.
Отделавшись испугом, "Шальке-04" продолжил оборонять свои ворота — а затем ошибся. На 32-й минуте Джеффри Брума завалил Бернарду Силву в штрафной, позволив Серхио Агуэро открыть счет с пенальти — 1:0.
Спустя три минуты Агуэро уже забил с игры. Стерлинг сделал пас пяткой на Серхио, а тот принял мяч, выстоял в борьбе с защитником и нанес удар между ног голкиперу — 2:0. Система VAR подтвердила, что несколькими секундами ранее Рахим избежал офсайда.
Пока соперник приходил в себя, "горожане" сделали счет разгромным. На 42-й минуте Александр Зинченко хорошим пасом нашел на дальнем краю штрафной Сане, а тот хлестко пробил низом с левой ноги — 3:0.
В начале второго тайма Сане еще раз поразил ворота своей бывшей команды, но гол не был засчитан из-за офсайда. Спустя три минуты Лерой прострелил с левого фланга на Стерлинга, и тот не промахнулся — 4:0. В случае с голом Рахима тоже были подозрения на положение вне игры, однако система VAR их развеяла.
"Шальке-04" находился в глубоком нокауте, совершенно перестав сопротивляться "Сити". На 71-й минуте Бернарду Силва спокойно пробил из центра штрафной после прострела Сане — 5:0.
На 78-й минуте отличился и вышедший на замену Фил Фоден технично обойдя голкипера — 6:0. Однако это был еще не конец. На 84-й минуте Габриэль Жезус, также появившийся со скамейки, неотразимо пробил с линии штрафной — 7:0.
"Сити" кровожадно разобрался над беспомощным соперником, заставив удивляться, почему таким сложным получился первый матч. Так или иначе, "горожане" проходят дальше и ждут остальные участников 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Шальке-04" (Германия) — 7:0 (3:0) по сумме двух матчей — 10:2
Голы: Агуэро 35 (пен), 38, Сане 42, Стерлинг 56, Бернарду Силва 71, Фоден 78, Жезус 84.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило, Лапорт (Дельф 72), Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва (Фоден 64), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус 64).
"Шальке-04": Ферманн, Маккенни (Мендиль 74), Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер (Тойхерт 79), Очипка, Сане, Брума, Эмболо (Скжибски 69).
Предупреждения: Данило, Зинченко — Брума.
13.03.2019 00:55
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Последние комментарии:
На классе раскатали. Едем дальше.
C'mon CITY!
P.S. Рональду топарик, но Месси лучше..))
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Лол,всем пох на Срити...
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то чувство когда новость про голубую помойку а 99% комментов про юве и атмд, ору)) синяя помойка никому не интересна, оказывается)
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Шальке жаль. Не заслужили такого унижения.
МанСити с проходом!
КриРо просто тащер! Юве прыгнули выше головы!
Вот это я понимаю ЛЧ 😎
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КРАСИВО!!!
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,браво!
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Просто вице-чемпиона Германии 7-0 разбомбили, а портовая помойка и гола не может забить баварии.
(ответить)
протащили таки Юве.
(ответить)
Как же много хомячков, которые любят делать категоричные прогнозы или приговаривать игроков. Одни здесь не оставляли шансов Аяксу с Реалом, другие списали Юве после первого матча и орали, что Рон обосрался с клубом, и Атлетико в победители ЛЧ уже записали, про МЮ-ПСЖ вообще молчу. Сук, это футбол, лохи! Юве сегодня топово конечно отбомбил.
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осталось завтра Лузерхую выкинуть немчур с плова, это дело времени
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Бля таких как Роналду и Месси тупо нет. Рили нам повезло, что можем наблюдать за игрой этих гениев.
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Будет ор, если Юве возьмет ЛЧ. Как бы Буффон не суициднулся после такого.
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Отлично!
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12.03.2019 11:49 #
narcot
Не прячься под шконкой после матча
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Источник: http://fapl.ru/posts/69370/?c=1#c6840658
так бы и обоссал бомжа, жаль что сам он под шконкой
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Ювентус подтвердил свои намерения на ЛЧ, Криштиано МАШИНА!!!
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Я перднул...
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Криш по царски унизил семена его же жестом
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Обезьяна 08 сгорела до тла, ахахах))
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это сильно мощно!!!!
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ссу каждому на е6ало, кто мне сегодня сказал что мадридская помойка сможет пройти Юве, Ювентус красиво наказал грязный антифутбол, Аллегри топ, Роналду тащер, Ювентус лучшие, хейтеры сосите
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